“PT ratifica alianza inquebrantable con Morena y respalda a Andrea Chávez”: Lilia Aguilar

En un momento definitivo para el rumbo político de la entidad, donde la congruencia se impone ante el oportunismo, el Partido del Trabajo en Chihuahua, a través de su Comisionada Política Nacional, anuncia formalmente el nombramiento de Andrea Chávez como Coordinadora de Afiliación Estatal, señaló la Comisionada Política Nacional del PT, Lilia Aguilar.

Este nombramiento no es un acto burocrático, sino un golpe de timón ideológico que se consolidará próximamente en un evento masivo, como corresponde a un movimiento vivo, dinámico y con arraigo popular, saldremos a las calles a demostrar el respaldo absoluto a sus aspiraciones para coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Chihuahua, dijo la también diputada federal.

“Frente a quienes desde la frontera o la comodidad del poder le apuestan a la fragmentación, el encono y el chantaje político, el Partido del Trabajo responde con claridad: nuestra coalición con Morena está más fuerte y cohesionada que nunca, la 4T y la transformación no se dobla frente al poder ni se negocia”, agregó la petista.

Asimismo, Aguilar Gil añadió que “respecto a quienes, en el libre ejercicio de sus intereses, decidan migrar hacia otras fuerzas políticas, expresamos nuestro institucional respeto, los que somos 4T fundadores y firmes, tenemos una militancia por convicción y estamos en la trinchera histórica que busca sepultar un siglo de rezago del PRI y del PAN”.

“Sin embargo, vemos con preocupación que el conservadurismo subordinado a los hilos del palacio de gobierno estatal, pretenda ahora mutar de piel, alertamos al movimiento que liderazgos de origen panista, hoy disfrazados de falsos redentores, pretendan asaltar la coordinación de nuestro movimiento, la transformación no es un disfraz de conveniencia electoral ni un refugio para quienes cogobiernan con el régimen estatal actual, los lobos, por más que se vistan con las siglas del cambio, siguen respondiendo a los intereses del conservadurismo chihuahuense”, resaltó.

La diputada federal del PT dijo también que “Chihuahua exige autenticidad, no simulaciones entreguistas, por ello, el Partido del Trabajo sostiene que la única figura que garantiza una transformación real, limpia de compromisos con el pasado y con la legitimidad que el pueblo reclama, es Andrea Chávez”.