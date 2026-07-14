Vamos por un Chihuahua más verde, desde lo político hasta lo medioambiental: Octavio Borunda

El dirigente estatal y diputado local del Partido Verde, Octavio Borunda, explicó que va por un Chihuahua “más verde”, desde lo político hasta los temas medioambientales, motivos por los que trabaja diariamente desde su papel como líder estatal del PVEM y desde el Congreso del Estado.

“Hay dos temas. Primero, más verde porque queremos que el verde siga creciendo y posiciones políticas, y en la literalidad, pintar de color verde al estado de Chihuahua, pero sí efectivamente ver la madre naturaleza porque nos ha cobrado la factura por lo que hemos hecho todos y Chihuahua es un ejemplo claro, y si no hacemos algo a partir de ya, la factura no la vamos a pagar nosotros, la van a pagar quienes vienen atrás”, recalcó Borunda Quevedo.

Y añadió: “esos son los temas en los que estamos metidos: medio ambiente, ecología, biodiversidad, bienestar animal, desarrollo sustentable. Las iniciativas desde el Congreso del Estado que hemos presentado son en estos temas. Y a nivel nacional, el Partido Verde, me comentaban el otro día y me decían: es que el Partido Verde se ha alejado de la narrativa de estos temas. Por el contrario, el 85 por ciento del derecho vigente en materia ecológica medioambiental, desarrollo sustentable, han sido resultado en las iniciativas que han presentado los legisladores federales del Partido Verde en la Cámara de Diputados, en el Senado, entonces esos son los temas en los que estamos metidos y así nos gustaría dejar nuestro legado”.

“Y para eso estamos trabajando desde el Congreso del Estado, para el estado de Chihuahua, con una legislación que nos permita un desarrollo sustentable”, expresó Octavio Borunda, dirigente estatal y diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).