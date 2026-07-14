Tras confirmarse primer caso de gusano barrenador, Memo Ramírez llama a cerrar filas para proteger la ganadería de Chihuahua

Luego de la confirmación del primer caso de gusano barrenador en el municipio de Hidalgo del Parral, el diputado local y presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez hizo un llamado a la unidad entre productores, autoridades y especialistas para contener la propagación de la plaga y proteger una de las actividades económicas más importantes del estado.

El legislador priista recordó que semanas atrás presentó un exhorto para fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y atención sanitaria, al considerar que era indispensable anticiparse a un riesgo que hoy exige una respuesta firme y coordinada.

“Hoy no es momento de buscar culpables ni de generar alarma. Es momento de actuar con responsabilidad, coordinación y unidad. La sanidad del ganado es una responsabilidad compartida y debemos cerrar filas para proteger el patrimonio de miles de familias chihuahuenses”, expresó.

Ramírez Gutiérrez hizo un llamado a las y los ganaderos para mantener una vigilancia permanente de sus animales, revisar cualquier herida, atenderla de inmediato con el acompañamiento de médicos veterinarios, utilizar los tratamientos autorizados y reportar oportunamente cualquier caso sospechoso a las autoridades sanitarias.

Asimismo, pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantener una coordinación permanente con las asociaciones ganaderas y los productores, brindando el apoyo técnico, operativo y sanitario necesario para contener el brote y evitar su propagación.

“El gusano barrenador no distingue municipios ni productores; por eso nuestra respuesta tampoco puede tener divisiones. Si trabajamos unidos podremos enfrentar este reto con mayor eficacia”, señaló.

Por lo tanto, el diputado del Distrito 21 reiteró su compromiso de seguir impulsando desde el Congreso del Estado las acciones que fortalezcan la sanidad animal y respalden al sector pecuario, al destacar que la ganadería representa el sustento de miles de familias y una actividad estratégica para el desarrollo económico de Chihuahua.

“Chihuahua ha construido durante décadas un prestigio ganadero reconocido dentro y fuera del país. Hoy nos corresponde defenderlo con trabajo conjunto, prevención y responsabilidad”, concluyó el presidente del Poder Legislativo.