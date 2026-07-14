Plataforma Centinela permitió ubicar a presunto generador de violencia neutralizado por la SSPE en Cuauhtémoc

Un sujeto armado fue abatido en Cuauhtémoc por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) durante la tarde de este martes, luego de que, tras una persecución, el hombre identificado como Luis Armando D. M. intentó abrir fuego con arma larga en contra de los policías.

Los hechos ocurrieron derivados del operativo de investigación y rastreo de generadores de violencia en la región que mantiene de manera permanente la Secretaría, por parte de la fuerza especial SWAT, los agentes lograron identificar y dar seguimiento, con apoyo de Plataforma Centinela, a un vehículo Chevrolet Captiva 2014 sin matrículas, el cual previamente había sido captado involucrado en hechos violentos.

Al notar la presencia policial, el conductor aceleró para darse a la fuga, hecho que originó una persecución, dándole alcance en el cruce de la calle Cusihuiriachi y calle 35, del vehículo descendió un hombre con un arma larga.

Tras ignorar las indicaciones de los policías SWAT, Luis Armando giró y levantó el arma para disparar contra los agentes. Ante la amenaza inminente, los elementos repelieron la agresión, neutralizando al sujeto.

Derivado de este hecho, se solicitó de inmediato el apoyo de una ambulancia para brindarle atención médica al hombre, quien fue trasladado a un nosocomio. No obstante, perdió la vida momentos después.

Al revisar el vehículo Chevrolet, en el interior fue localizada una mujer de 19 años de edad, identificada como Alexa Ivonne H. D., quien además tenía en posesión un envoltorio plástico transparente que contenía una sustancia con características de la droga conocida como cristal.

Cabe señalar que el hombre abatido contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de desaparición forzada.

Todo lo derivado de esta intervención, incluido el arma de fuego abastecida con 20 cartuchos útiles, fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Esta intervención forma parte de la estrategia de seguridad pública impulsada por el secretario Gilberto Loya, donde la Plataforma Centinela y la coordinación con los elementos permiten retirar de las calles a los generadores de violencia. Con acciones operativas de alto nivel como las realizadas por SWAT, la SSPE refrenda su compromiso de preservar la paz y proteger a las familias chihuahuenses.