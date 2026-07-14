Unión Ganadera respalda acciones del Estado tras detección de caso de gusano barrenador en Parral

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) manifestó su respaldo a las acciones implementadas por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y las autoridades sanitarias, luego de la confirmación de un caso de gusano barrenador del ganado en el municipio de Hidalgo del Parral.

A través de un posicionamiento dirigido a los productores, el organismo destacó que la detección de un caso aislado activa de inmediato los protocolos sanitarios establecidos y no representa una pérdida del estatus sanitario de Chihuahua ni una afectación generalizada al hato ganadero. Por el contrario, señaló que la identificación oportuna del caso demuestra que los mecanismos de vigilancia, monitoreo y respuesta epidemiológica funcionan de manera adecuada.

La UGRCH reconoció la actuación de la Secretaría de Desarrollo Rural por la aplicación de cercos sanitarios, el seguimiento epidemiológico y la coordinación con las autoridades competentes, acciones que consideró fundamentales para proteger la actividad ganadera y mantener la confianza en la sanidad pecuaria del estado.

Asimismo, hizo un llamado a los ganaderos y a la población a evitar la desinformación y atender únicamente la información emitida por las autoridades oficiales. También exhortó a reforzar las medidas preventivas en las unidades de producción, como la revisión constante del ganado, la atención inmediata de heridas, la notificación de casos sospechosos y el cumplimiento de los protocolos sanitarios para impedir la propagación del parásito.

Finalmente, el Consejo Directivo 2025-2028 de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua reiteró su disposición para trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Rural, el SENASICA y las asociaciones ganaderas locales, al asegurar que la prevención, la vigilancia y el trabajo conjunto serán claves para contener esta situación y preservar el prestigio sanitario de la ganadería chihuahuense.