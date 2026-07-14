Avanza al 60% la rehabilitación de la carretera estatal Conchos–Naica

La obra mejorará más de 8 kilómetros de carretera en beneficio de más de 29 mil habitantes.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) registra un 60 por ciento de avance en los trabajos de rehabilitación de la carretera Conchos–Naica, una obra que fortalecerá la conectividad y ofrecerá traslados más seguros para las familias del municipio de Saucillo y quienes utilizan esta vía de manera cotidiana.

Como parte de esta intervención se rehabilitan 8.74 kilómetros de carretera mediante trabajos de bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente, renivelación en tramos aislados y la colocación de nueva carpeta asfáltica, con el objetivo de mejorar las condiciones de rodamiento y prolongar la vida útil de la vialidad.

La obra representa una inversión cercana a los 20 millones de pesos y beneficiará directamente a más de 29 mil habitantes, además de brindar mejores condiciones de movilidad a los aproximadamente 1,090 vehículos que circulan diariamente por este tramo carretero.

Estas acciones forman parte de la estrategia de infraestructura impulsada por la gobernadora Maru Campos, para modernizar la red carretera del estado y fortalecer la conectividad entre las comunidades.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas refrenda su compromiso de seguir trabajando de la mano de la gobernadora Maru Campos, con obras que mejoran la movilidad, impulsan el desarrollo regional y elevan la calidad de vida de las y los chihuahuenses.