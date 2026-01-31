Paul George, alero de los Sixers de NBA, suspendido 25 partidos por dopaje

Nueva York. La NBA anunció este sábado que Paul George, alero de los 76s de Filadelfia y nueve veces All-Star, fue suspendido este sábado por 25 partidos en la liga por violar el Programa Antidopaje.

La suspensión de George comenzará este mismo sábado con el partido en casa de los Sixers contra Nueva Orleans, donde el club rendirá homenaje al equipo subcampeón de la NBA de hace 25 años.

El jugador estadunidense de 35 años, que ha promediado 20.5 puntos a lo largo de sus 16 temporadas en la NBA, declaró a ESPN que tomó por error un medicamento que infringía la política conjunta antidopaje de la NBA y el sindicato de jugadores.

“En los últimos años, he hablado sobre la importancia de la salud mental, y al buscar tratamiento recientemente para un problema personal, cometí el error de tomar un medicamento inapropiado”, declaró George a ESPN.

“Asumo toda la responsabilidad por mis acciones y pido disculpas a los Sixers, a mis compañeros de equipo y a los aficionados de Filadelfia por mi mala decisión durante este proceso”, reconoció.

“Me concentraré en aprovechar este tiempo para asegurarme de que mi mente y mi cuerpo estén en las mejores condiciones para ayudar al equipo cuando regrese”, añadió.

George solo podrá regresar hasta el partido de los 76’s contra Chicago del 25 de marzo, cuando solo quedarán 10 partidos de la temporada regular para los Sixers.

George ha promediado 16.0 puntos, 5.1 rebotes, 3.7 asistencias y 1.5 robos en 27 partidos esta temporada con Filadelfia, que tiene un récord de 26-21 y ocupa el sexto lugar en la Conferencia Este.