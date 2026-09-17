Patrullaje implementado por FDZC inhibió robo de vehículos durante festejo patrio

Como resultado del operativo conjunto de prevención, la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, registró saldo blanco en robo de automotores durante los festejos del Día de la Independencia.

Así lo informó la Coordinadora de la citada Unidad de Investigación, Marissa Yahaira Domínguez Núñez, quien dio a conocer que en la jornada del Grito de Independencia y durante el desfile conmemorativo, no se presentó ninguna denuncia por robo de vehículo.

Lo anterior, gracias al trabajo coordinado entre elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en el primer cuadro de la ciudad.

Con la implementación de operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos se combate el robo de vehículos y se captura a las personas involucradas, además, se logra reintegrar el patrimonio a los afectados.