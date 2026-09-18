Detienen al presunto feminicida de española Claudia Tacoronte

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se logró la detención de Francisco Javier N, presunto asesino de la joven Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Detalló que la detención fue producto de la colaboración con la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad de Morelos y la Fiscalía estatal.

De igual manera, lamentó el feminicidio, externó sus condolencias y solidaridad a la familia de la estudiante de intercambio “ante esta dolorosa e irreparable pérdida”.

Mediante una publicación en redes sociales, Harfuch detalló que prevenir los feminicidios es una prioridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Cuando no se ha logrado impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado”, subrayó.