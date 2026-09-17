Obtiene FDZC vinculación a proceso de imputado por robo agravado en la colonia Ampliación Universitaria

Presuntamente sustrajo un bolso con dinero, cuando se desempeñaba como bombero y acudió a sofocar un incendio en el domicilio de la víctima

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, contra el Servicio Público, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), obtuvo la vinculación a proceso del imputado Óscar Guillermo S. M., por el delito de robo agravado.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, permitieron acreditar la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1875/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 2 de junio del año en curso, Óscar Guillermo S. M., trabajaba como bombero, cuando supuestamente sustrajo un bolso que contenía siete mil pesos en efectivo, de un domicilio de la calle Privada Vicente Mendoza, de la colonia Ampliación Universitaria, de esta ciudad de Chihuahua, al que acudió para apagar un incendio.

El imputado fue detenido en los términos de la flagrancia y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que integró la carpeta de investigación, formuló imputación y obtuvo el auto de vinculación a proceso.

El Juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos y la recuperación de bienes sustraídos ilegalmente que puedan restituir el daño cometido al patrimonio de los ciudadanos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).