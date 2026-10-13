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Participa Secretario Luis Aguirre en reunión interinstitucional para fortalecer la estrategia de seguridad en Chihuahua

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, participó en una reunión de seguridad y coordinación interinstitucional en Chihuahua capital, con el objetivo de dar continuidad a la estrategia de seguridad en la región.

La reunión se llevó a cabo la tarde de este lunes en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y fue encabezada por el Encargado del Despacho, Gilberto Loya Chávez.

En la sesión se revisaron temas prioritarios en materia de seguridad y el seguimiento a objetivos prioritarios en Chihuahua capital y los alrededores, donde la estrategia se ve fortalecida con la implementación de la Plataforma Centinela, e incluso con la coordinación de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU).

Estuvieron presentes el alcalde de Chihuahua, René Xavier Chavira; el Director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas; el Subsecretario de Despliegue Policial de la SSPE, Ricardo Realivázquez Domínguez, y el Director de la Agencia Estatal de Investigación, Daniel Barraza.

Además, el Secretario Aguirre reafirmó el compromiso de estrechar lazos y fortalecer la colaboración con la FGE, a fin de mejorar y profesionalizar aún más los servicios de seguridad y procuración de justicia en beneficio de las y los chihuahuenses.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad Centinela, la cual se aplica de manera integral en todo el estado, y que permite la obtención de resultados que brindan mayor seguridad a las familias chihuahuenses.

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