Detuvo Policía Municipal a presunto responsable de robo a tienda en la colonia 2 de Octubre

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de octubre de 2026.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Edel M. H., de 26 años, por su probable participación en el robo a una tienda Oxxo ubicada en la colonia 2 de Octubre.

Al atender el reporte los agentes del Distrito Morelos observaron daños en el cristal de la puerta principal y mercancía tirada dentro del establecimiento, por lo que iniciaron recorridos de búsqueda en calles aledañas.

Con apoyo de información proporcionada por agentes del área de Delitos Patrimoniales, localizaron a un hombre que coincidía con las características de uno de los presuntos responsables. En su mochila portaba diferentes productos.

El detenido fue trasladado a la Comandancia Sur para su registro y posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.