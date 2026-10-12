Avanza TSJ en la modernización y la justicia digital mediante alianzas tecnológicas estratégicas

– *Participa Magistrada Presidenta, Marcela Herrera en el encuentro “Public Sector Connect, Google Cloud Summit 2026″*

*Ciudad de México.-* Con el firme compromiso de colocar a la vanguardia los servicios de impartición de justicia, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en compañía de los comisionados del Órgano de Administración Judicial, Luisa Márquez Picard y Eduardo Zacarías Gómez Bustamante, participó en el encuentro Public Sector Connect, desarrollado en el marco del Google Cloud Summit México 2026 en la Ciudad de México.

Durante la jornada de trabajo, se abordaron temas clave para la transformación de las instituciones públicas, tales como la implementación de inteligencia artificial, la migración a servicios en la nube, el fortalecimiento de la ciberseguridad, la gestión eficiente de la información y los esquemas para garantizar la continuidad operativa de los servicios judiciales.

En este contexto, la magistrada presidenta Marcela Herrera Sandoval destacó los significativos avances logrados en el último año en materia de justicia digital y modernización de trámites, entre los que destacan la implementación de los cajeros SIDDE para el pago de fianzas y pensiones las 24 horas, la modernización del sistema de notificaciones para el trámite de citas de actuaría, la consulta remota de expedientes y la concentración y organización archivística en plataforma digital.

Asimismo, enfatizó la importancia de avanzar decididamente hacia la justicia digital mediante tribunales virtuales, un modelo que busca optimizar recursos, reducir los tiempos de atención y brindar mayor certeza jurídica a la ciudadanía.

En el marco de este viaje institucional, la magistrada presidenta y comisionados sostuvieron una reunión de trabajo con el área de Tecnologías de la Información del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde se intercambiaron experiencias, herramientas y buenas prácticas orientadas a la optimización de los procesos tecnológicos.

Como resultado de este diálogo, en próximas fechas especialistas del Poder Judicial de la capital del país visitarán las instalaciones del Poder Judicial de Chihuahua para dar seguimiento al intercambio técnico y conocer de cerca los modelos operativos de la entidad.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua se encuentra listo, para adoptar e incursionar las tecnologías que permitan avanzar decididamente hacia la justicia digital,añ y de esta manera agilizar los procesos y brindar un servicio más eficiente, ágil y cercano que cambie las vidas de las y los ciudadanos.