Advierte Manque recortes de la 4T para Chihuahua en agua, campo, cultura y mujeres

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, advirtió que el Paquete Económico 2027 plantea menos recursos para áreas prioritarias del estado como agua, campo, medio ambiente, cultura, mujeres y atención a personas con discapacidad.

“Los chihuahuenses tienen que saber que hay menos recursos para el agua y menos para el campo, con la caída de casi 50 por ciento del subsidio hidroagrícola”, señaló Manque Granados, al advertir que Chihuahua requiere mayor respaldo federal para enfrentar la sequía y fortalecer al sector productivo.

Previo a la discusión del Paquete Económico 2027, Manque Granados dio a conocer que cuatro programas que actualmente cuentan con recursos identificados para Chihuahua aparecen sin asignación en la propuesta para 2027: el Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PABIM); el subsidio del Programa de Abasto Social de Leche de Liconsa; el Programa de Apoyos a la Cultura; y la Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad.

En el caso del PABIM, Manque destacó que la asignación para Chihuahua pasa de más de 27 millones de pesos a cero. “Es gravísimo. Estamos hablando de recursos que permiten brindar apoyo jurídico, psicológico y social a mujeres víctimas de violencia”, expresó.

La legisladora agregó que también disminuyen los recursos para agua, medio ambiente y campo, mientras las participaciones federales para Chihuahua prácticamente permanecen estancadas en términos reales. “Es insuficiente para lo mucho que aporta Chihuahua y después de los recortes que hemos enfrentado en los últimos años”, afirmó.

Manque Granados señaló además que en el proyecto no aparecen recursos específicos para un nuevo hospital del IMSS en Chihuahua ni para nuevas carreteras federales, por lo que sostuvo que la discusión del presupuesto debe servir para defender las necesidades del estado.

La diputada cuestionó que estos ajustes ocurran mientras continúa creciendo el costo de la deuda nacional. “Están endeudando al país y nos estamos endeudando para pagar intereses”, advirtió.

“No podemos aceptar que Chihuahua siga aportando mientras desaparecen programas y se reducen recursos para necesidades tan claras como el agua, el campo, las mujeres, la cultura y la educación”, concluyó Manque Granados.