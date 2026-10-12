¿Quieres ser policía? Abre Municipio convocatoria para sumarse a las filas de la DSPM

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 12 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal, invita a mujeres y hombres con vocación de servicio a participar en la convocatoria para formar parte de la nueva generación de la Academia de Policía, donde se prepararán para servir y proteger a las familias chihuahuenses.

Las personas interesadas deberán ser mexicanas, contar con certificado de bachillerato o equivalente, tener al menos 18 años al momento del registro, gozar de buena salud física y mental, contar con licencia de conducir y seguro médico vigente, además de cumplir con los demás requisitos establecidos en la convocatoria.

Para iniciar el proceso, las y los aspirantes deberán registrarse en la página https://registro.policiachihuahua.gob.mx/, donde podrán generar su folio y consultar la información correspondiente, así como conocer los requisitos y documentos necesarios para participar, así mismo pueden acudir a solicitar más información en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), ubicado en avenida Pacheco número 800, aún costado de la Comandancia Sur.

A través de esta convocatoria, el Gobierno Municipal busca sumar nuevos elementos comprometidos con la seguridad y el bienestar de la comunidad, quienes recibirán preparación especializada para integrarse a las filas de la Policía Municipal y desempeñar una labor cercana a la ciudadanía, con profesionalismo y vocación de servicio.