Despliegan 192 policías y 35 unidades para resguardar concierto de Alejandro Fernández

Un total de 192 elementos de la Policía Municipal y 35 unidades participan en el operativo de seguridad implementado con motivo del concierto gratuito de Alejandro Fernández en la Plaza del Ángel, como parte de los festejos por el 317 aniversario de la fundación de Chihuahua capital y el cierre del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU).

El subsecretario de Movilidad, César Komaba, informó que, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), encabezada por el comisario Julio Salas, se instalaron filtros de seguridad para proteger a los ciudadanos que acuden al espectáculo.

Komaba detalló que se habilitaron puntos de acceso en el cruce de las calles Juárez y Tercera, así como en la calle Ojinaga. Además, los cruces de Escorza y 13 fueron considerados como puntos extraordinarios para facilitar el control de los asistentes.

Por su parte, Julio Salas indicó que los 192 agentes se encuentran distribuidos en el perímetro del evento, mientras que las 35 unidades realizan recorridos de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de mantener el orden y brindar seguridad durante la presentación del cantante.