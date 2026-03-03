Participa Personal de Sindicatura en la Campaña de Donación de Sangre Altruista

Con el objetivo de fomentar la solidaridad y el cuidado de la salud, el personal de la Sindicatura Municipal participó en la Campaña de Donación de Sangre Altruista, organizada por la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua en colaboración con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, dando inicio a las actividades de la Semana de la Salud 2026.

La Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó la importancia de la participación ciudadana y el valor de la donación: “Donar sangre es uno de los actos más nobles que podemos realizar, porque con ello salvamos vidas y apoyamos a quienes más lo necesitan. Cada unidad de sangre puede beneficiar hasta a tres personas, y cada contribución cuenta”.

Agregó que: “Es fundamental que toda la ciudadanía participe, pues la solidaridad y el compromiso social son esenciales. Con acciones como esta demostramos que juntos podemos marcar la diferencia y aportar al cuidado de la salud de nuestra comunidad”.

La Semana de la Salud se presenta como una jornada de prevención, en la que se prioriza el cuidado integral de la salud de quienes día a día trabajan por las y los chihuahuenses.

La campaña también contó con la participación de la Regidora Presidenta de la Comisión, María Guadalupe Borruel Baquera, quien señaló que esta será la quinta campaña de donación de sangre organizada durante su gestión, reflejando un compromiso constante con la salud y la vida de la ciudadanía.