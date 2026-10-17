Detuvo Policía Municipal a hombre con aparente marihuana en la colonia Centro

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de octubre de 2026.- Policías municipales detuvieron a un hombre de 26 años por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, tras atender un reporte de consumo de drogas en la vía pública, en las calles 49 ½ y Santos Degollado, de la colonia Centro.

Al llegar, los agentes observaron a un hombre que adoptó una conducta evasiva y abordó un vehículo Chevrolet blanco. Tras solicitarle que descendiera y realizar una inspección superficial, localizaron entre sus prendas una bolsa con una sustancia de características similares a la marihuana y un cigarrillo electrónico tipo wax.

El detenido, identificado como Esteban A. M., fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur para su registro y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, junto con lo asegurado.

El vehículo también fue asegurado y trasladado al corralón del C4.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.