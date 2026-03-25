Para mí la vida no tendría sentido sin el beisbol: ‘coach’ cubano Armando Ferrer

El beisbol en Cuba es más que un deporte; es historia, cultura y también un lenguaje que comunica a una nación.

Armando Ferrer es devoto de la pelota, un hablante de esta pasión en la isla. Con 52 años de entrenador, el mánager de los Cocodri-los de Matanzas es la encarnación de lo que el beisbol representa para los caribeños.

“Yo prefiero morir que dejar de dirigir. Mientras mi país me necesite ahí voy a estar siempre. Han sido tiempos difíciles para nosotros, pero seguimos de pie. Nuestra liga sigue su desarrollo, no la dejamos caer y los jugadores están comprometidos con darle buenos resultados a la isla. Si el pueblo no siguiera nuestro deporte decaería mucho su ánimo y eso se nota en cómo se llenan los estadios en los juegos. Ese es nuestro espíritu”, compartió el mánager, quien hoy debuta en la Liga de Campeones de Beisbol 2026 en México ante los CTBC Brothers de Taiwán

En Cuba, el beisbol es un fenómeno cultural profundamente arraigado a su identidad. La fuerza de la pasión es tan poderosa que Ferrer volvió al diamante pocos meses después de sufrir un derrame cerebral del que aún se recupera.

“Yo no practiqué el beisbol de manera profesional, pero siem-pre me gustó compartir mis conocimientos. Comencé muy joven con un equipo con el que logré dos campeonatos y después no pude parar de dirigir. Para mí la vida no tendría sentido sin este deporte. Llegará el momento en que la afición matancera decida que me tenga que retirar, pero por el momento seguimos aquí. No estoy en el banquillo por un salario, sino porque lo disfruto. La pelota es lo que me mantiene vivo.”

En más de 50 años de mánager, Ferrer no había atestiguado una situación tan adversa como la que actualmente atraviesa su país debido al asedio de Estados Unidos.

“No nos rendimos”

“La situación es muy complicada. No me había tocado ver algo como lo que estamos viviendo ahora, pero no nos rendimos, seguimos luchando y siempre miramos hacia adelante pensando en que todo mejorará.

Si algo distingue a los peloteros cubanos, según el entrenador, es la unión y la fraternidad que comparten con México.

“Es algo que data de muchos años atrás, tenemos una excelente relación gracias también a todas las conversaciones que hemos tenido en los partidos. Trabajé durante 10 años aquí y hay mucha hermandad y reciprocidad. Incluso en estos momentos de crisis este pueblo ha dado un paso al frente. Somos dos naciones profundamente unidas.”

En Cuba, la pelota se maneja con un calendario ajustado que prioriza la Serie Nacional (septiembre-enero) y la III Liga Élite (marzo-abril) con los seis mejores equipos. Fuera del país se tienen pocas participaciones, por lo que la actuación de los Cocodrilos en el torneo mexicano representa una buena oportunidad de fogueo. “Llegamos bien preparados a esta competencia, con muchas ganas de hacerlo bien. Mis jugadores están enfocados y listos llevarse el mayor número de triunfos posibles. Con una defensa y pitcheo buenos podemos aspirar a estar entre los mejores”.

Dantos vencen a CTBC Brothers

En tanto, los Dantos de Nicaragua vencieron 17-5 a los CTBC Brothers de China Taipéi en el primer encuentro de la Liga de Campeones de Beisbol 2026 que se desarrolla en el estadio Alfredo Harp Helú.

Con rallies de cinco carreras en la segunda entrada, cuatro en la tercera y de seis en la novena, los dirigidos por Ronald Garth consiguieron sus primeros puntos en el formato round robin y se enfrentarán en su próximo partido a los Diablos Rojos de México.

Por segundo año consecutivo, la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés), organiza el evento donde en una semana pone en el mismo diamante a equipos que ganaron el título en sus respectivas ligas locales, contando para esta edición con novenas representantes de México, Estados Unidos, Cuba, Nicaragua y China Taipéi.

Después de que en 2023 se organizó este torneo en Yucatán, como una prueba, la WBSC de nueva cuenta, como sucedió en 2025, se presenta en México con el torneo que busca dar el siguiente paso para fortalecimiento del proyecto, y en esta edición cambió el formato y presentó a cuatro equipos de América y a uno de Asia.