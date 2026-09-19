Acuerdan Maru y Sheinbaum que si existen pruebas, procederán vs involucrados en caso agentes de la CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este sábado un encuentro con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez, donde ambas abordaron asuntos relacionados con la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.

Durante el diálogo, Sheinbaum señaló que planteó a la gobernadora que, en caso de que se haya cometido alguna violación a la ley o algún delito por parte de un funcionario de su administración, deberá procederse conforme corresponda. La presidenta indicó que Campos manifestó su disposición a que se realicen las acciones necesarias.

“Lo que le comenté es que, en caso de que haya habido una violación a alguna ley, que tiene que proceder. Si ella estuvo de acuerdo, ¿hay algún problema que un funcionario de su gobierno haya cometido algún delito? Que se proceda”, expresó la presidenta.

Sheinbaum explicó que ambas acordaron trabajar de manera conjunta a través de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependiendo del tema que se trate, con el objetivo de atender los asuntos planteados por el Gobierno de Chihuahua y avanzar en acciones coordinadas para el bienestar de la entidad.

El encuentro se produjo luego de que Campos enviara un oficio a la Presidencia para solicitar diálogo sobre seguridad, agua y exportación de ganado. Previamente, Sheinbaum había reconocido que existen diferencias importantes entre ambos gobiernos relacionadas con la participación de agentes de la CIA en un operativo realizado en Chihuahua.

