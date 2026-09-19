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Vinculan a proceso imputado por violencia familiar y lesiones

•⁠ ⁠La víctima es una menor de edad

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso dictado en contra de Pablo G. H., por los delitos de violencia familiar y lesiones, cometidos a una menor de edad.

En el seguimiento de la audiencia inicial, se acreditó la probable responsabilidad del imputado en hechos registrados entre el 16 de julio y el 11 de septiembre del presente año, al interior de un domicilio de la colonia Partido Romero, en Ciudad Juárez.

La detención del imputado fue con orden de aprehensión, y tras una reclasificación de los delitos, el Juez de Control dictó al imputado la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Cabe hacer mención que el Ministerio Público apelará la resolución del Juez en torno a la reclasificación de los delitos, toda vez que, en la audiencia inicial, a Pablo G. H., se le formuló imputación por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y violación agravada.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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