En el ‘Batman Day’ recordamos los actores, directores y títulos que han construido la leyenda del ‘Hombre Murciélago’

Desde Adam West hasta Robert Pattinson, Batman ha cambiado de cara, tono y hasta universo en el cine; por ello celebramos el ‘Batman Day’ por un recorrido a través de su mundo.

Batman apareció por primera vez en Detective Comics #27, publicado en 1939. El personaje fue creado por Bob Kane con guión de Bill Finger y, desde entonces, pasó por distintas etapas y medios hasta convertirse en una de las figuras centrales de la cultura popular.

El Batman Day, que se celebra el 19 de septiembre, funciona como una fecha anual para reconocer ese legado. La celebración adquirió carácter internacional con actividades organizadas por DC y Warner Bros. Discovery en distintos países.

En 2019, por ejemplo, la “Bati-señal” se proyectó en ciudades como Londres, París, Roma, Tokio, Los Ángeles y Ciudad de México para conmemorar los 80 años del personaje.

La transformación del héroe de Ciudad Gótica o Gotham en un ícono de la cultura pop no puede entenderse sin conocer su historia y evolución en el live-action y su salto de la televisión al cine.

‘Batman Day’: la celebración internacional del Hombre Murciélago se conmemora el 19 de septiembre (Cortesía: Warner Bros.)

Adam West llevó al Batman de televisión al cine

Si bien Lewis Wilson fue el primer actor en encarnar al Hombre Murciélago en 1943, en una serie de 15 capítulos producida por Columbia Pictures y que se proyectó en el cine, en realidad el primer largometraje de Batman protagonizada por actores reales llegó en 1966, derivada de la popular serie de televisión que protagonizaban Adam West como Bruce Wayne/Batman y Burt Ward como Robin.

La película fue dirigida por Leslie H. Martinson y mantuvo el tono deliberadamente cómico y colorido de la serie. Esa versión pertenece a una continuidad distinta de las películas posteriores y representa una etapa en la que Batman era presentado como un héroe familiar, lleno de recursos tecnológicos y con un sentido del humor muy marcado.

DC reconoce Batman (1966) como el punto de partida de su recorrido de películas live-action y sitúa la producción dentro del mismo universo de la serie televisiva de los años 60.

West quedó asociado durante décadas con una interpretación que se apartaba del Batman oscuro que posteriormente dominaría el cine. Su versión, de hecho, se convirtió en una referencia que otras producciones recuperarían con el paso del tiempo.

Michael Keaton y Tim Burton cambiaron la imagen de Batman

El siguiente gran salto cinematográfico llegó en 1989, cuando Tim Burton dirigió Batman, con Michael Keaton como Bruce Wayne y Batman y Jack Nicholson como el Guasón.

La película presentó una Ciudad Gótica oscura y estilizada. Burton aprovechó elementos góticos para construir una ciudad que parecía formar parte de la personalidad del propio protagonista. Keaton, por su parte, planteó a Bruce Wayne como un personaje reservado y atormentado.

‘Batman Day’: la celebración internacional del Hombre Murciélago se conmemora el 19 de septiembre (Cortesía: Warner Bros.)

El éxito de aquella producción convirtió nuevamente a Batman en un fenómeno cinematográfico y dio paso a una segunda película.

En 1992, Keaton volvió en Batman Regresa, otra vez bajo la dirección de Burton. Esta vez Batman enfrentó al Pingüino, interpretado por Danny DeVito, y a Gatúbela, a cargo de Michelle Pfeiffer.

‘Batman Day’: la celebración internacional del Hombre Murciélago se conmemora el 19 de septiembre (Cortesía: Warner Bros.)

Las dos películas establecieron una identidad visual que quedó asociada durante años con el personaje. La Ciudad Gótica como una urbe sombría de arquitectura expresionista, villanos visualmente extremos y un Batman menos interesado en el humor que su antecesor televisivo.

Val Kilmer y George Clooney llevaron a Batman a otra etapa en los 90

Después de las dos películas de Burton, Joel Schumacher tomó el control de la franquicia.

‘Batman Day’: la celebración internacional del Hombre Murciélago se conmemora el 19 de septiembre (Cortesía: Warner Bros.)

En 1995, Batman Eternamente presentó a Val Kilmer como Batman. La película incorporó a Robin, interpretado por Chris O’Donnell, y enfrentó al héroe con Dos Caras y el Acertijo, interpretados por Tommy Lee Jones y Jim Carrey. Schumacher dirigió la cinta y Burton permaneció como productor.

Dos años después llegó Batman & Robin, con George Clooneycomo Bruce Wayne. Schumacher volvió a dirigir y el reparto incluyó a Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze, Uma Thurman como Poison Ivy, Chris O’Donnell como Robin y Alicia Silverstone como Batgirl.

‘Batman Day’: la celebración internacional del Hombre Murciélago se conmemora el 19 de septiembre (Cortesía: Warner Bros.)

El cambio respecto a la etapa de Burton fue evidente. El diseño de producción utilizó colores más intensos y una estética más cercana al cómic pop. Con Batman & Robin, esa etapa llegó a su fin y el personaje permaneció varios años fuera de las salas de cine.

‘Batman Day’: la celebración internacional del Hombre Murciélago se conmemora el 19 de septiembre (Cortesía: Warner Bros.)

Christopher Nolan y Christian Bale reconstruyeron al personaje

Batman regresó al cine en 2005 con Batman Inicia, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale.

La película funcionó como un reinicio de la historia cinematográfica y puso especial atención en la transformación de Bruce Wayne en Batman.

‘Batman Day’: la celebración internacional del Hombre Murciélago se conmemora el 19 de septiembre (Cortesía: Warner Bros.)

Nolan construyó un universo más cercano al thriller criminal que al espectáculo de superhéroes tradicional y convirtió el entrenamiento, el miedo, el trauma y la identidad de Bruce en elementos centrales de la historia.

La propuesta continuó con El Caballero de la Noche en 2008, considerada la segunda parte de la trilogía, y terminó con El Caballero de la Noche Asciende en 2012.

‘Batman Day’: la celebración internacional del Hombre Murciélago se conmemora el 19 de septiembre (Cortesía: Warner Bros.)

Uno de los elementos que definieron esta etapa fue la importancia de los antagonistas. En The Dark Knight, Heath Ledger interpretó al Joker y recibió de manera póstuma el Óscar a Mejor Actor de Reparto en 2009. La película obtuvo ocho nominaciones y ganó dos premios de la Academia.

La trilogía de Nolan también consolidó una idea que después retomaron otras versiones. Batman podía funcionar como protagonista de un relato criminal serio sin abandonar los elementos esenciales del personaje.

Ben Affleck convirtió a Batman en un veterano dentro del universo de DC

La siguiente versión llegó en una continuidad diferente. Ben Affleck fue anunciado como Batman en 2013 y debutó como Bruce Wayne en Batman v Superman: El Origen de la Justicia, estrenada en 2016 y dirigida por Zack Snyder.

‘Batman Day’: la celebración internacional del Hombre Murciélago se conmemora el 19 de septiembre (Cortesía: Warner Bros.)

A diferencia del Bruce Wayne de Bale, el personaje de Affleck apareció como un Batman experimentado y con años de lucha contra el crimen a sus espaldas.

La película lo enfrentó directamente con Superman, interpretado por Henry Cavill, y presentó también a Gal Gadot como Wonder Woman.

Affleck continuó como Batman en La Liga de la Justicia (2017), dirigida por Snyder, y en la versión de la película conocida como Zack Snyder’s Justice League (2021).

‘Batman Day’: la celebración internacional del Hombre Murciélago se conmemora el 19 de septiembre (Cortesía: Warner Bros.)

Su interpretación también apareció en The Flash (2023), película dirigida por Andy Muschietti que utilizó el concepto del multiverso para reunir distintas etapas del cine de DC.

‘The Flash’ reunió a Michael Keaton y Ben Affleck

Más que una nueva película de Batman, The Flash funcionó como un punto de encuentro entre distintas generaciones del personaje.

La historia permitió el regreso de Michael Keaton como el Batman de las películas de Tim Burton, más de tres décadas después de su primera aparición, mientras Ben Affleck retomó su versión del héroe.

DC señaló además que la película recuperó elementos visuales de la etapa de Burton, incluido el Batimóvil de 1989 y referencias al vestuario utilizado por distintas versiones del personaje.

https://youtube.com/watch?v=bKCKAfygxZ8%3Fsi%3DDhe_0I475hdagw_l

La película también incluyó un breve cameo de George Clooneycomo Bruce Wayne. Así, en una misma producción coincidieron referencias a varias etapas del Batman cinematográfico de acción real.

Robert Pattinson y Matt Reeves llevaron a Batman al terreno del cine noir

En 2022, el personaje comenzó otra etapa con The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson.

La película se apartó de las continuidades anteriores y presentó a un Bruce Wayne joven que apenas llevaba un par de años como Batman.

En lugar de concentrarse en el origen del personaje, Reeves lo colocó dentro de una investigación criminal.

Robert Pattinson en The Batman (Cortesía Warner Bros.)

El Acertijo, interpretado por Paul Dano, deja una serie de pistas que llevan al protagonista a descubrir una red de corrupción en Gotham.

El reparto incluyó a Zoë Kravitz como Selina Kyle, Jeffrey Wright como James Gordon, John Turturro como Carmine Falcone, Andy Serkis como Alfred y Colin Farrell como Oswald Cobblepot, el Pingüino.

La propuesta de Reeves recuperó una faceta esencial del personaje que también estaba presente desde los cómics, donde se plantea a Batman como un detective.

Gotham dejó de ser solamente el escenario de grandes enfrentamientos y se convirtió en el centro de una historia de crimen, corrupción y poder.

En junio pasado se dio a conocer que el rodaje de The Batman: Part II había comenzado en Reino Unido de nuevo con Pattinson en el rol principal y con una fecha de estreno para febrero de 2028.