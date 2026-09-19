Nueve años del 19-S: así lucen hoy los predios donde colapsaron edificios en la Ciudad de México

El sismo del 19 de septiembre de 2017 derrumbó decenas de edificios en colonias como Roma, Condesa, Del Valle y Narvarte. Nueve años después, el gobierno capitalino reporta un avance del 97% en la reconstrucción, pero algunos predios siguen cercados

El sismo de magnitud 7.1 que sacudió la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 horas dejó 369 muertos a nivel nacional, 228 de ellos en la capital, y daños en más de 22.000 viviendas. El movimiento tuvo su epicentro en los límites de Morelos y Puebla, y derribó o dañó gravemente decenas de edificios en colonias como Roma, Condesa, Del Valle, Narvarte, Portales y Tlalpan.

Nueve años después, el gobierno capitalino reporta un avance del 97% en la reconstrucción, pero al menos un edificio permanece en riesgo de colapso sin fecha de intervención, y 10 inmuebles no han iniciado obras.

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El panorama en los predios donde alguna vez hubo edificios es radicalmente dispar. Algunos terrenos albergan hoy nuevas construcciones entregadas a sus habitantes; otros funcionan como estacionamientos o locales comerciales; y unos pocos permanecen cercados por tapias con escombros adentro, exactamente como en 2017.

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Álvaro Obregón 286, Roma Norte: el predio con más víctimas del 19-S

El edificio de Álvaro Obregón 286, esquina con Huichapan, en la colonia Roma Norte, fue el inmueble donde más personas murieron durante el sismo: 49. Era una construcción de seis niveles que albergaba despachos y oficinas. Las labores de rescate se extendieron por varios días y concluyeron el 4 de octubre de 2017 con la recuperación del último cuerpo.

Meses después del sismo, el Gobierno de la Ciudad de México decretó la expropiación del predio, que tiene una superficie de 780 metros cuadrados. El decreto estableció que el espacio sería destinado a un parque memorial en honor de las víctimas del 19-S, aunque la decisión generó críticas entre vecinos de la zona.

En el terreno contiguo, en Álvaro Obregón 284 —donde funcionaba el Centro Quiropráctico Montalvo— también hubo un colapso ese día. Los trabajos de reconstrucción en ese predio adyacente continuaban activos al cierre de esta edición. El edificio de Álvaro Obregón 286, esquina con Huichapan, en la colonia Roma Norte. Crédito: Especial

Colegio Rébsamen, Nueva Oriental Coapa: condenas firmes y predio bloqueado

El Colegio Enrique Rébsamen, ubicado en Rancho Tamboreo, colonia Nueva Oriental Coapa, alcaldía Coyoacán, fue el escenario de la tragedia más dolorosa del sismo: 19 menores de edad y siete adultos murieron cuando una sección del plantel colapsó. El terreno permanece en las mismas condiciones que tenía años atrás, sin obras visibles de demolición ni de nueva construcción, según documentó Milenio.

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Los procesos judiciales derivados de esa tragedia sí avanzaron. Mónica García Villegas, propietaria y directora del colegio, fue condenada a 29 años de prisión en una resolución de 2025, que quedó firme el 22 de enero de 2026 tras el fallo de un juicio de amparo. El Director Responsable de Obra Juan Mario Velarde Gámez recibió inicialmente una sentencia de 208 años, reducida posteriormente a 70.

La reparación del daño económico aún no se resuelve. La defensa de García Villegas argumentó ante el juzgado que la condenada carece de recursos para cubrir los 10 millones 530.062 pesos ordenados por concepto de reparación del daño, más 978.828 pesos por daño moral. El inmueble del colegio no puede utilizarse como garantía porque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México promovió un procedimiento civil de extinción de dominio sobre el predio en favor del Gobierno capitalino.

PUBLICIDAD MEX145 CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 19/09/2017.- Rescatistas y voluntarios trabajan en las tareas de rescate en el Colegio Enrique Rebsamen hoy, martes 19 de septiembre de 2017, en Ciudad de México (México). Por lo menos 20 niños y dos adultos murieron, y otras 38 personas están desaparecidas, en una escuela que se derrumbó en el sur de Ciudad de México a causa del sismo que hoy sacudió amplias porciones del país, informó el presidente Enrique Peña Nieto. EFE/STR

Aguascalientes 12, Roma Sur: nueve años deshabitado y en riesgo de colapso

El conjunto habitacional de Aguascalientes 12, en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, es el caso más grave que persiste sin resolución. El inmueble consta de 70 departamentos distribuidos en dos torres de 15 niveles. A nueve años del sismo, las fracturas en columnas, trabes y muros son visibles desde el exterior, y pedazos de paredes y escalones continúan desprendiéndose de manera ocasional, según documentó Expansión Política.

Cuatro dictámenes del Instituto para la Seguridad de las Construcciones clasificaron el edificio en alto riesgo de colapso. Un dictamen pericial independiente, ordenado por el Tribunal Colegiado y el Juzgado Octavo de Distrito, confirmó el daño estructural en ambas torres, y el juzgado ordenó la desocupación total, la demolición y la reconstrucción del conjunto.

La disputa legal ha frenado todo avance. Seis residentes que aún viven en el inmueble presentaron un amparo para evitar la demolición, al no poder acreditar la propiedad legal de sus departamentos. El caso se encuentra ahora ante un Tribunal Colegiado que todavía no emite sentencia definitiva.

La damnificada María de los Ángeles Moreno reprocha ante Expansión Política: “¿A quién le van a echar la culpa si esto llega a colapsar y llega a haber una tragedia?” Cada familia damnificada del conjunto recibe 5.300 pesos mensuales de apoyo para renta, una cifra insuficiente para habitar en la misma colonia Roma, donde los precios de arrendamiento superan los 25.000 pesos al mes.

Ya son 16 los vecinos del conjunto que fallecieron durante la espera para regresar a sus hogares. El edificio permanece deshabitado en su mayor parte, cercado por letreros de autoridades que advierten el peligro, mientras el proceso judicial sigue su curso.

Escocia y Gabriel Mancera, Del Valle: de escombros a estacionamiento

En la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, el sismo derribó dos edificios en la misma cuadra. El inmueble de Escocia 4, esquina con Gabriel Mancera, era una construcción habitacional de seis pisos; su colapso dejó 17 víctimas. Tras varios meses como terreno baldío, el predio funciona actualmente como estacionamiento público, según registró Wikipedia en su anexo de edificios colapsados.

A pocos metros, en Edimburgo 4, esquina con Escocia, un edificio habitacional de ocho pisos también se derrumbó ese día. El terreno donde estuvo sigue cercado, sin que se hayan iniciado trabajos de nueva construcción. El inmueble de Escocia 4, esquina con Gabriel Mancera, era una construcción habitacional de seis pisos; su colapso dejó 17 víctimas. Crédito: Especial

Simón Bolívar 168, colonia Obrera: el edificio de las costureras

En Simón Bolívar 168, esquina con Chimalpopoca, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, colapsó una torre de oficinas de siete pisos que albergaba empresas del sector textil y de comercio. Allí murieron 21 personas, casi todas mujeres costureras. La frase “Ni una más sepultada por la corrupción” quedó escrita en la pared de un edificio contiguo al predio, y parte del terreno funciona hoy como estacionamiento, según documentó Milenio.

Ámsterdam 107, Hipódromo Condesa: cinco muertos en un edificio de siete pisos

El edificio de Ámsterdam 107, esquina con Laredo, en la colonia Hipódromo Condesa, era una construcción habitacional de siete pisos. El colapso dejó cinco víctimas y cuatro heridos. El terreno fue uno de los que los vecinos de la Condesa observaron durante semanas cercado por tapias de madera, según registros de la época.

Eje 7 Emiliano Zapata 915, Santa Cruz Atoyac: diez muertos en seis pisos

En Eje 7 Emiliano Zapata 915, esquina con Prolongación Petén, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, un edificio habitacional de seis pisos con planta baja comercial se derrumbó. El sismo dejó 10 personas muertas y permitió el rescate con vida de otras siete. El predio fue uno de los que quedaron como terreno baldío por varios años tras el sismo.

En la misma colonia, Emiliano Zapata 56, en Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, fue otro de los inmuebles afectados. El Universal documentó en un recorrido reciente que el edificio en ese predio ya fue concluido: cuenta con acceso al estacionamiento y un elemento de seguridad privada resguarda el inmueble. Emiliano Zapata 56, en Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, fue otro de los inmuebles afectados. Crédito: Especial

Concepción Béistegui 1465, Narvarte Poniente: dos mujeres y un edificio nuevo

En Concepción Béistegui 1465, esquina con Yácatas, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, el derrumbe de un edificio habitacional de cuatro niveles con locales comerciales dejó dos mujeres muertas. El colapso generó polémica porque el inmueble tenía apenas un año de haber sido entregado. Según el registro de Milenio, en 2021 el predio aún solo mostraba escombros.

Puente 222, Tlalpan: el Tecnológico de Monterrey presentó su Campus del Futuro

El Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, ubicado en Puente 222, alcaldía Tlalpan, fue otro de los inmuebles gravemente dañados. Cinco personas murieron en ese predio. La institución presentó ya los nuevos edificios que forman parte del llamado Campus del Futuro, construidos en el área afectada por el sismo de 2017.

Multifamiliar Tlalpan: 390 departamentos entregados en 2024

El Multifamiliar Tlalpan, conjunto habitacional inaugurado en 1957 y administrado originalmente por el ISSSTE, sufrió el colapso total del edificio 1C durante el sismo. Los edificios restantes presentaron daños de distinta gravedad, y las familias afectadas enfrentaron años de organización comunitaria para presionar al gobierno capitalino.

Las obras incluyeron reforzamiento estructural, restitución de instalaciones, remodelación y trabajos de acabados. En 2024 el gobierno entregó 390 departamentos y la rehabilitación de instalaciones comunes, con una inversión de 380 millones de pesos en beneficio de más de 1.500 habitantes. CIUDAD DE MÉXICO, 18DICIEMBRE2019.- Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la ciudad, realizó un recorrido por el Multifamiliar Tlalpan dañado por el sismo del 2017, esto para supervisar el avance de los trabajos de reconstrucción de las viviendas. Cabe mencionar que vecinos de la unidad habitacional denunciaron anomalías durante la construcción y el papeleo de los departamentos. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Este domingo el Multifamiliar Tlalpan se incendió, no hubo víctimas mortales.

Balboa 1016, Portales Sur: 0% de avance a nueve años del sismo

En Balboa 1016, colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, el predio figura en los registros de la Secretaría de Vivienda con 0% de avance físico. Usuarios documentaron en un recorrido reciente un terreno delimitado con tablas y una lona informativa del Gobierno de la Ciudad de México, sin ningún trabajo de construcción en proceso.

Fray Servando Teresa de Mier 172 y 174: demolición en 2025

En septiembre de 2025, el gobierno capitalino puso en marcha el Programa de Atención Integral a Inmuebles de Alto Riesgo con la demolición de dos edificios ubicados en los números 172 y 174 de avenida Fray Servando Teresa de Mier. La operación implicó una inversión de siete millones de pesos.

San Antonio Abad 124 y Chilpancingo 61: dos derrumbes en 2026

Este año, dos edificios con antecedentes de daños del 19-S se derrumbaron en la Ciudad de México. El primero, en San Antonio Abad 124, colonia Tránsito, cedió durante trabajos de demolición. El segundo, en Chilpancingo 61, colonia Hipódromo, terminó por colapsar ante la acumulación de humedad por fuertes lluvias, sin que hubiera concluido su proceso de intervención. MEX2070. CIUDAD DE (MÉXICO) 19/09/2021.- Ciudadanos participan en un simulacro de sismo hoy, en una unidad habitacional en Tlatecolco, en la Cuidad de México (México). Millones de habitantes de la Ciudad de México participaron este domingo en el macrosimulacro que se realizó simultáneamente en varios estados del país, en medio del miedo de que se repita lo que ocurrió en 2017 cuando un terremoto de 7,1 grados dejó centenares de muertos. EFE/Mario Guzmán

Antigua Taxqueña 70, Coyoacán: 145 millones de pesos y 79 familias beneficiadas

El 17 de septiembre de 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó el edificio reconstruido en Antigua Taxqueña 70, alcaldía Coyoacán, con una inversión de 145 millones de pesos. El inmueble fue demolido y reconstruido desde cero por la magnitud de los daños que presentaba tras el sismo.

En la misma semana se entregaron otros dos edificios: uno en Chiapas 206 y otro en Guanajuato 226, ambos en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, con una inversión conjunta de 45 millones de pesos. Un cuarto inmueble, en Doctor José María Vértiz 1233, colonia Letrán Valle, alcaldía Benito Juárez, fue entregado con un presupuesto de 50 millones de pesos. Los cuatro edificios corresponden a 79 familias damnificadas.

El panorama general: 221 edificios con alto riesgo de colapso desde 2017

Entre 2017 y el 4 de septiembre de 2026, las autoridades capitalinas emitieron dictámenes de seguridad estructural sobre 6.539 inmuebles en la Ciudad de México. De ese total, 221 fueron clasificados con alto riesgo de colapso, 927 con riesgo alto, 2.582 con riesgo bajo y 2.809 con riesgo medio, de acuerdo con estadísticas del Instituto para la Seguridad de las Construcciones obtenidas mediante solicitud de transparencia. (AP)

La alcaldía Cuauhtémoc concentra el mayor número de edificios con alto riesgo de colapso: 66. Le siguen Cuajimalpa de Morelos con 53, Iztapalapa con 20, Benito Juárez con 17 y Álvaro Obregón con 10.

El director general de la Comisión para la Reconstrucción, Víctor Fabián Olvera Toledo, informó que el universo de atención comprende 22.200 viviendas, de las cuales 20.556 ya fueron entregadas, 1.360 continúan en proceso y 225 están por iniciar obras. Solo ocho de las 16 alcaldías alcanzaron el 100% de la meta prevista en el programa.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, estimó a El Universal que los trabajos pendientes podrían concluir entre finales de 2026 y el primer semestre de 2027. Brugada informó que la inversión pública total destinada al proceso superará los 15.500 millones de pesos, sin créditos para las personas damnificadas.

La Secretaría de Vivienda respondió vía transparencia que son 61 los edificios pendientes dentro del plan de reconstrucción. De ese universo, 32 inmuebles tienen un avance entre 50% y 99%, otros 22 registran menos de 50% y siete se reportan con 0% de avance físico. El Segundo Informe de Gobierno de Brugada establece como meta concluir para diciembre de 2026 la intervención de 178 viviendas unifamiliares y 1.392 multifamiliares.