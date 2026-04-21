PAN reúne a suspirantes juarenses-Briguite, a escena-Encuentros verdes-Foro migratorio

Después de que ayer se reunió en Ciudad Juárez con quienes pudieran ser los abanderados del PAN a la candidatura a la alcaldía de ese municipio fronterizo, hoy la dirigente estatal Daniela Álvarez estará en Parral en compañía del secretario Nacional de Elecciones, Luis Olmedo, el cual prácticamente ha hecho del estado de Chihuahua su segunda casa, debido a que en los últimos meses, el integrante de CEN ha estado muy presente en la planificación de la estrategia electoral en lo que a esta entidad norteña se refiere. Pero primero, vámonos por partes. Ayer, la jefa panista reunió en Juárez, en conjunto con el dirigente municipal Ulises Pacheco, a los suspirantes azules a la candidatura del PAN, así que ahí estuvieron los funcionarios Austria Galindo y Raúl García, además del ingeniero René Mendoza y la empresaria Rosa Isela Molina, los cuales fueron citados por los líderes panistas para entablar una mesa de diálogo que determine las reglas del proceso interno, mismas que no serán distintas a lo que se viene planeando para elegir abanderados en otros importantes municipios del estado. Juárez es complicado, se le considera bastión moreno, pero en lo electoral todo puede suceder y desde ya al interior del PAN están trabajando al respecto.

Así que después de ese encuentro de suspirantes, la dirigente estatal de Acción Nacional estará este día en La Capital del Mundo en compañía del ya mencionado secretario Nacional de Elecciones, Luis Olmedo y del dirigente municipal parralense, Rubén Alvídrez, pues al igual que ocurre en otros municipios donde gobierna el PAN o pretende volver a hacerlo, la estrategia electoral no puede esperar y es hora que también los panistas de Parral se pongan las pilas, ya que a decir de las encuestas, la elección está cuesta arriba.

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Otra que saldrá a escena este día luego de que las críticas dentro de su mismo partido han estado pesadas, y todo por no estar presente en el Consejo Estatal e irse a Madera y Bocoyna a instalar los Consejos Municipales, es la dirigente estatal de Morena, Briguite Granados, quien este martes saldrá a decir su verdad, entre otros temas que la jefa morenista trae en agenda. Y es que no cabe duda que lo sucedido en la sesión del Consejo el domingo marcó aún más la división interna que existe en Morena, pues la presencia del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y el movimiento de la balanza por parte del presidente del mismo, el regidor Hugo González, lo recalcó todavía más, a pesar de que ahí mismo se votó por un acuerdo de neutralidad con especial destinatario… porque hágase la ley en los bueyes de mi compadre.

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Ya que andamos con jefes de partido, quien ayer anduvo en reuniones aquí y allá es el dirigente estatal del Verde, Octavio Borunda, el cual aprovechó el día para realizar gestiones, tan es así que en primera instancia acompañó al alcalde de Manuel Benavides, Leonel Galindo, a un encuentro con el titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata, en donde tanto Borunda como Galindo pugnaron por mejorar el servicio de agua potable en el ya mencionado municipio desértico y fronterizo con Texas. Pero ahí no concluyó la jornada de reuniones por parte del también diputado local del PVEM, quien acompañado de Jorge Esqueda y Norma Enríquez, visitó al líder de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Zendejas, al cual Borunda y compañía le reconocieron su trabajo al frente de ese poderoso sindicato que aglomera al magisterio.

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Y mientras los líderes de partidos políticos mueven sus piezas en el tablero electoral, el árbitro también hace lo propio, y es que este martes, quien estará en la Ciudad de México para participar en el evento “Innovación y calidad que transforman la democracia” es la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, la cual, junto a sus homólogas de CDMX y Nuevo León, Patricia Avendaño y Beatriz Adriana Camacho, encabezarán esta charla que tiene como objetivo impulsar una calidad eficiente en lo que a la organización de las elecciones se refiere, con eso de que ya el proceso está a medio año de comenzar.

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Los que andarán muy ocupados previo a la sesión ordinaria de hoy en el Congreso del Estado son los integrantes de la Comisión Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes que encabezan los diputados María Antonieta Pérez y Arturo Medina, pues este martes se llevará a cabo en la torre legislativa el foro “Nueva política migratoria y de asilo en el estado de Chihuahua”, en donde estarán presentes los cónsules de Guatemala, Carlos Ranferi Gómez López y Darwin Antonio Medina Rodas, de Honduras, así como Jennifer Noelia Díaz de Turcios, vicecónsul de El Salvador. Será a las 8 horas cuando la Comisión se reúna para dar la bienvenida a los representantes de esos tres países centroamericanos, mientras que una hora después está prevista la inauguración del mencionado foro que tiene en agenda la realización de tres mesas panel.