Paloma Cuevas compartió un emotivo homenaje a su papá, Victoriano Valencia por su cumpleaños 95. La celebración incluyó un mensaje lleno de amor y música de Luis Miguel.

La familia ocupa un lugar central en la vida de Paloma Cuevas, y una vez más la diseñadora española lo dejó claro al compartir un emotivo homenaje dedicado a su padre, Victoriano Valencia, quien celebró su cumpleaños número 95 rodeado del cariño de sus seres queridos.

Paloma Cuevas celebra los 95 años de su papá con un emotivo mensaje y un guiño a Luis Miguel

A través de sus historias de Instagram, Paloma Cuevas mostró algunos momentos de la celebración familiar y acompañó las imágenes con un mensaje tan breve como significativo: “Celebro tu vida, papá, cada día de la mía. Te adoro”. La publicación reflejó la relación tan cercanaque mantiene con el histórico torero y ganadero español, a quien ha definido en varias ocasiones como uno de los pilares fundamentales de su vida.

Uno de los detalles que más llamó la atención de la celebración fue la elección musical que acompañó las publicaciones de la empresaria. Para ambientar las imágenes, Paloma eligió la canción Amor, amor, amor, interpretada por Luis Miguel, con quien mantiene una sólida relación sentimental desde hace varios años.

El gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores, especialmente porque llega en un momento en el que el cantante ha sido tema de conversación debido a rumores sobre un supuesto problema de salud que fueron posteriormente desmentidos por personas cercanas a su entorno . Mientras tanto, la pareja continúa apostando por la discreción, aunque pequeños detalles como este dejan ver la complicidad que existe entre ambos.

El gran pilar en la vida de Paloma Cuevas: su papá

A sus 95 años, Victoriano Valencia sigue siendo una figura muy querida dentro de la sociedad española. Considerado uno de los toreros más destacados de su generación, construyó una exitosa trayectoria en los ruedos durante las décadas de los sesenta y setenta, convirtiéndose en una personalidad respetada dentro del mundo taurino.

Sin embargo, más allá de su carrera profesional, quienes conocen a la familia destacan su papel como padre y abuelo. Paloma ha compartido en distintas ocasiones fotografías y reflexiones en las que lo describe como su refugio, su ejemplo y uno de los hombres más importantes de su vida. También ha resaltado la cercana relación que mantiene con sus nietas, fruto de su matrimonio con Enrique Ponce.

Paloma Cuevas y su papá, Victoriano Valencia. (Instagram)

Por otra paerte, con este homenaje, Paloma Cuevas volvió a demostrar que, más allá de los reflectores y de la atención mediática que genera su relación con Luis Miguel, la familia sigue siendo el centro de su vida. Y en esa historia, Victoriano Valencia continúa ocupando un lugar irremplazable.