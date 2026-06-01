Colombia: “no hay irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude”, dice Cepeda

Bogotá. El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, disipó este lunes las dudas sobre un supuesto fraude en las elecciones del pasado domingo en Colombia; en igual sentido se pronunciaron la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.

Cepeda, como el presidente Gustavo Petro, había puesto en duda los resultados en que resultó ganador el ultraderechista Abelardo de la Espriella, en primera vuelta por un margen estrecho que obligó a una segunda votación el próximo 21 de junio.

“No hay irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude”, dijo el candidato de izquierda que irá a la segunda vuelta presidencial.

Por su parte, Iris Marín, Defensora del Pueblo y Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, descartaron el posible fraude y coincidieron en respaldar el sistema electoral “por su transparencia en el preconteo y la emisión de datos”.

En Colombia solo se hacen oficiales los resultados electorales luego de que la Comisión Escrutadora, compuesta por jueces y magistrados de la rama judicial, realice y coteje los resultados del perconteo con las actas que protocolizan la votación.

De otro lado, la camiseta de la selección Colombia de fútbol entró en la disputa electoral. Según el candidato Cepeda, su contendor, el ultraderechista, De La Espriella está haciendo uso indebido de la prenda que “representa a todos los colombianos y no a una formación política o alguna tendencia partidista”.

De La Espriella lució la camiseta que distingue la selección Colombia el día de la votación y durante su discurso de celebración por los resultados que la favorecieron.

Sobre el tema Cepeda dijo: “yo no he utilizado esa campaña y pido que nadie de mi campaña la use. Así como tampoco se deben utilizar los símbolos patrios que nos representan a todas y todos”.

“Yo no he utilizado esa campaña y pido que nadie de mi campaña la use. Así como tampoco se deben utilizar los símbolos patrios que nos representan a todas y todos”, señaló.

El dato del ciento por ciento del preconteo, según la Registraduría, el ultraderechista Abelardo De La Espriella obtuvo 10 millones 361 mil 499 votos (43.7 por ciento) e Iván Cepeda, Pacto Histórico, quedó con 9 millones 688 mil 361 (40.9 por ciento). El próximo 21 de junio será la segunda vuelta presidencial en Colombia.