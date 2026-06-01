Las dos bodas de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Antes de casarse por lo civil en julio de 2024, Nodal y Ángela vivieron un momento muy especial en Roma, mismo que resurgió tras la presentación del cantante en la Plaza de Toros el viernes pasado.

Christian Nodal convirtió su presentación en la Plaza de Toros La México en una fecha aún más especial. Además de reencontrarse con miles de seguidores en un sold out, el cantante aprovechó la noche para celebrar el segundo aniversario de su boda espiritual con Ángela Aguilar , ocurrida el 29 de mayo de 2024 en Roma.

Frente a más de 45 mil personas, el intérprete sonorense sorprendió al invitar a su esposa al escenario, donde compartieron un momento que rápidamente se volvió uno de los más comentados de la noche.

La pareja compartió el escenario para cantar “Dime como quieres” y sellar su participación con un beso. Además, con Ángela a su lado, Nodal se dirigió al público para hablar sobre el amor y la felicidad que ha encontrado en esta etapa de su vida: “Les deseo a todos que algún día encuentren el amor verdadero, vieran qué bonito se siente. Te amo mi reina”, expresó el cantante, provocando la ovación de los asistentes.

Más tarde y en el mismo mood de celebración, lahija de Pepe Aguilar mostró su anillo de bodas durante un saludo grabado en la Plaza de Toros.

La reaparición de la pareja en su segundo aniversario y luego de semanas de especulaciones de crisis se viralizó rápidamente y despertó interés por los detalles de su primer enlace matrimonial.

Ángela Aguilar (RRSS)

El viaje secreto de Nodal y Ángela a Roma

Christian Nodal le reveló en entrevista a Adela Micha que terminó su relación con Cazzu el 8 de mayo para casarse de manera espiritual el 29 de ese mismo mes con Ángela Aguilar. De acuerdo con el artista, el viaje ocurrió tras concluir una presentación en Ensenada: los cantantes abordaron un vuelo rumbo a la capital italiana, donde participaron en una ceremonia espiritual.

El cantante aseguró que su relación con la hija de Pepe Aguilar le hizo sentir algo completamente nuevo, por lo que, tras terminar un concierto, no quiso esperar más tiempo y tomó la decisión de casarse de manera repentina.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Instagram)

“El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento, llegamos a Roma. Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes”, confesó. “Me sentí vivo, más vivo y más feliz que nunca”.

“Como que nunca había amado o había encontrado el amor por las razones correctas”, agregó en ese entonces.

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De acuerdo con el intérprete de ‘Botella tras botella’, su decisión de casarse se dio de manera natural: “Se dio todo. Nunca fue planeado, Todavía cuando fui a hablar con mi suegro el 22 (de mayo), fue para hablar y salir… Yo le iba a pedir que fuera mi novia, nunca le conté al suegro de que ‘me la voy a llevar’, no existía eso… Roma fue, literalmente, terminar el concierto en Ensenada”, dijo.

Fue entonces que planeó una ceremonia espiritual: “En el avión dije: ‘ella es mi amor verdadero, con ella me quiero morir’. Entonces le hablé al joyero, le hablé a un amigo y organicé una boda espiritual, porque no se podía la legal”, agregó.

Las pistas de la ceremonia espiritual de Christian Nodal y Angela Águilar en Roma

La primera pista de la ceremonia en Europa llegó el 1 de junio de 2024, cuando el maquillista Stefano Comelli, quien vive en Roma, publicó en sus historias de Instagram un video en el que aparecía arreglando a Ángela. La cantante llevaba una bata blanca y posó junto a Francesco Termine, estilista especializado en bodas. La descripción del video decía: “Mrs. @angela_aguilar_ fue un placer”.

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Durante ese mismo viaje a Roma, Ángela Aguilar decidió inmortalizar su historia de amor con Christian Nodal al tatuarse sus iniciales en la mano izquierda, un trabajo realizado por el reconocido tatuador Alessandro Capozzi.

Ángela Aguilar hizo frente a las críticas y provocaciones de Karol Sevilla (Instagram / Ángela Aguilar)

El detalle salió a la luz semanas después a través de un video musicalizado con la canción “Without You” de The Kid Laroi. Justo cuando la letra menciona la palabra “esposa”, la cantante levanta la mano, deja ver su anillo y lo mira durante varios segundos. Capozzi añadió un texto al clip: “Ella acaba de casarse aquí”.

La boda civil de Cristian Nodal y Angela Aguilar en Morelos

El 24 de julio de 2024, Cristian Nodal y Ángela Aguilar celebraron una boda civil en la hacienda San Gabriel de las Palmas, en Tequesquitengo, Morelos en la que el cantante Marc Anthony, junto a su esposa, Nadia Ferreira, fueron los padrinos.

Foto de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal (Instagram)

El mes pasado, el cantante sí confirmó que la ceremonia religiosa será “por la iglesia, bien mexicanota… en Zacatecas, en el rancho”, y que la organización corría por cuenta de Ángela.

Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal (Instagram)

Sin embargo, la boda que la pareja planeaba celebrar en mayo quedó suspendida. En entrevista, Nodal declaró que el motivo presuntamente era la violencia en México: “Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el carro. Es que está grave”, aseguró.

El cantante detalló que la decisión de posponer la ceremonia responde a los problemas de seguridad en el estado: “No sé, todavía no hay fechas, simplemente se pospone. Pues realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo”, agregó sin revelar la nueva fecha.