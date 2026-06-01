Cruz Azul recibe premio de la FMF como mejor equipo del año y gana un millón de dólares

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) entregó a Cruz Azul, campeón del Torneo Clausura 2026, el premio al mejor equipo del año (2025-2026) y un incentivo económico de un millón de dólares al acumular la mayor cantidad de puntos en una temporada completa.

El plantel de La Máquina portará el parche de campeón durante el Apertura 2026, certamen posterior a la celebración de la Copa del Mundo, y tendrá un lugar asegurado para la próxima Concacaf Champions Cup que otorga al ganador un boleto al Mundial de Clubes.

“Fue un año complejo, pero logramos conseguir el objetivo de alzar un campeonato. Representamos a un club muy importante, a trabajadores que laboran 24 horas al día para que el equipo consiga más logros”, señala el director técnico del equipo, Joel Huiqui, quien encabeza la planeación para el siguiente torneo, aunque todavía no firma contrato.

“Ya habrá tiempo para armar un plantel igual de competitivo. Esta semana tenemos una reunión con el presidente (Víctor Velázquez) y los directivos. Esperamos cerrar el trámite y ver lo que pasa con las ofertas que tienen varios jugadores. La idea es mantener la base”.

El campeón del futbol mexicano regresará a mediados de junio a los entrenamientos en las instalaciones de La Noria.