Paga Municipio más de 415 mil pesos por daños ocasionados por baches

De enero a la fecha, el Gobierno Municipal de Chihuahua ha pagado 415 mil 647 pesos a automovilistas que acreditaron daños en sus vehículos ocasionados por baches, informó Mario Alarcón, Oficial Mayor de la capital.

De acuerdo con datos proporcionados a Entrelíneas, en este periodo se han concretado 121 convenios con ciudadanos por daños derivados de baches en vialidades de la capital. La cifra corresponde a los casos en los que el Municipio determinó procedente cubrir los daños reclamados por los propietarios de los vehículos.

Las cifras de convenios corresponden a Enero (1 bache) 1,058.00; febrero (23) 61, 418.00; marzo (30) 94, 228.00; abril (12) 51, 856.00; mayo (11) 36, 900.00; junio (5) 23, 108.00; Julio (7) 14, 007.00; agosto (14) 59, 771.00; septiembre (18) 73, 301.00.

Marzo concentró el mayor número de convenios, con 30 casos, seguido de febrero con 23 y septiembre con 18. En cuanto a los montos pagados, marzo también registró la cantidad más alta, con 94 mil 228 pesos, mientras que septiembre acumuló 73 mil 301 pesos y febrero 61 mil 418 pesos.

Para solicitar el convenio por daños, el ciudadano debe acreditar ante el Ayuntamiento que el desperfecto de su vehículo ocurrió como consecuencia de un bache. Para ello, se solicita documentación del propietario y del automóvil, además de evidencia que permita acreditar tanto la existencia del bache como los daños ocasionados y el costo de su reparación.

Entre los requisitos se contempla presentar identificación oficial, documentación que acredite la propiedad del vehículo, tarjeta de circulación, licencia de conducir, fotografías del bache y de los daños ocasionados al automóvil, así como la documentación relacionada con la reparación o presupuesto correspondiente.

El procedimiento permite que el Municipio revise cada caso de manera individual y determine la procedencia del pago. De esta forma, los automovilistas que sufran daños en sus unidades por las condiciones de las vialidades pueden solicitar que su caso sea valorado por la autoridad municipal.