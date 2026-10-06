Padres de niños con cáncer denunciarán a ‘Andy’ López y Amílcar Olán ante la FGR

Padres y madres de niñas y niños con cáncer, acompañados por organizaciones de la sociedad civil, anunciaron que este miércoles 7 de octubre presentarán una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, a quienes señalan por presuntas irregularidades relacionadas

con el desabasto de medicamentos oncológicos.

El Movimiento Nacional por la Salud “Papás de Niños con Cáncer”, Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C. informaron que acudirán a las instalaciones de la FGR, en la zona de la Glorieta de Insurgentes, en la Ciudad de México, para entregar el documento a las 11:00 horas.

De acuerdo con el comunicado difundido por las organizaciones, la querella plantea la posible comisión de delitos como genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo, además de aquellos que pudieran determinarse durante las investigaciones.

Los denunciantes también pretenden que se investigue a cualquier otra persona que pudiera resultar responsable.

Las organizaciones sostienen que el desabasto de medicamentos e insumos hospitalarios afectó los tratamientos de quimioterapia de menores en distintas partes del país.

Como parte de sus argumentos, afirman que más de 5,000 niñas y niños habrían perdido la vida como consecuencia de la falta oportuna de medicamentos, una cifra y una relación causal que deberán ser acreditadas ante las autoridades.

El movimiento también señala presuntos contratos irregulares, esquemas de contratación que califica como opacos y la supuesta utilización de empresas “fantasma” en la adquisición de medicamentos e insumos médicos. Según los denunciantes, estas prácticas habrían contribuido a interrumpir o retrasar tratamientos oncológicos.

La presentación de la querella busca que la FGR determine si existen elementos para iniciar una investigación y, en su caso, establecer responsabilidades penales.

Después de acudir a la Fiscalía, los padres y representantes de las organizaciones tienen prevista una conferencia de prensa para explicar los argumentos de la querella y sus demandas.

También convocaron a medios de comunicación, organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanos a acompañarlos durante la jornada.