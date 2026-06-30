Otra vez una lista morena-Ariadna convoca a coordinadores legislativos-Destapes verdes-Cecilia Romero en Camargo

A una semana de que iniciaron los registros de aspirantes a la candidatura de la 4T a las 17 gubernaturas que estarán en disputa el año próximo, ayer de nueva cuenta, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, tuvo que salir a desmentir una supuesta lista que determinaba el género de cada uno de los candidatos a los gobiernos estatales, pues pareciera que el enemigo lo tienen en casa y otra vez les intentaron aplicar un tropezón en eso de la “unidad” que en el movimiento guinda es tan complicada de cuajar. Así que para no caer en malentendidos, la encargada del proceso interno morenista y exsecretaria de las Mujeres, salió a desmentir la presunta veracidad de esa lista que como suele suceder en estos casos, puso los pelos de punta a más de uno de los suspirantes a ser candidat@s a las 17 gubernaturas. Cuál es la intención de este tipo de estrategias, sólo ellos la sabrán, pero de que se trata de un intento de desestabilización, de eso nadie lo duda.

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Ya que andamos con los morenos, ayer la dirigente nacional Ariadna Montiel convocó a los coordinadores de las bancadas morenistas en los Congresos locales, así que allá en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional anduvo el coordinador de la fracción parlamentaria en Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, quien atendió el llamado de su jefa política y se reunió con sus homólogos de otros estados del país. Y es que en lo que respecta a este estado norteño, la semana pasada estuvo un tanto convulsa para los diputados locales de Morena, pues se les señaló de haber votado en contra de la reforma constitucional que buscaba evitar la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral, además de que la diputada Rosana Díaz se les metió hasta la cocina al registrarse como carta del Verde para buscar la candidatura de la 4T a la gubernatura, esto después de haber oficializado su salida de la bancada morenista y de acusar una y otra vez a Estrada Sotelo de ser un violentador, así que esa y muchas cosas seguramente fueron analizadas durante el encuentro en el que Montiel reunió a los coordinadores morenistas, con eso de que el 1 de septiembre inicia el tercer año de ejercicio constitucional de las actuales Legislaturas locales y nadie duda de que será un periodo de locura política.

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Si de cuestiones legislativas se trata, hoy volverá a sesionar la Diputación Permanente después de la maratónica sesión extraordinaria que se llevó a cabo el lunes pasado. Entre los puntos a destacar estará la presentación de una proposición con carácter de punto de acuerdo por parte del diputado local del PRI y presidente del Congreso del Estado, Memo Ramírez, quien ante el acecho del gusano barrenador en todo el país y su llegada a estados norteamericanos, tales como Texas y Nuevo México, exhortará a las autoridades a “fortalecer las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica, inspección zoosanitaria y coordinación institucional, así como promover campañas de información dirigidas a las y los productores pecuarios y gestionar el fortalecimiento de los recursos destinados a estas acciones, con el propósito de preservar el estatus zoosanitario de Chihuahua”, pues aunque la propagación de esa plaga que ha afectado sobremanera a los ganaderos locales no ha ingresado al estado, la indolencia de las autoridades federales y la omisión de la SADER, pudiera derivar en una mala noticia en un futuro cercano.

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El que trae toda las pilas puestas en pintar de verde la región sur del estado es el dirigente estatal del PVEM, Octavio Borunda, quien este martes andará en Parral para encabezar la toma de protesta del nuevo Comité Directivo Municipal en la Capital del Mundo, mismo que será presidido por Luis Carlos Bujanda, el cual coordinará un equipo integrado por Julio César Chávez Hernández como secretario de procesos electorales; Esmeralda Loya en la Secretaría de la Mujer; Arturo Navarro como secretario de Ecología y Medio Ambiente; Ximena Molina en la Secretaría de Asuntos de la Juventud; en la Coordinación del Adulto Mayor, Pablo Molina Guzmán y Javier Núñez Chaparro como coordinador de Educación y Cultura, además de Javier González Rivera en la coordinación de Deporte. Todos ellos con la tarea de impulsar al partido Verde en Parral y con ello la candidatura de Jorge Rabbling Prieto como aspirante del PVEM a la alcaldía, quien ya dio el sí al partido del tucán para ser su abanderado en los próximo comicios.

Rabbling ya fue alcalde de Parral cuando le tocó suplir a César Peña en febrero del 2024, así que el empresario tiene una amplia trayectoria y capital político en la región sur del estado, además, nos enteramos que el PVEM impulsará la reelección de Jorge Salcido en San Francisco del Oro, Jorge Medina irá por Allende y César Luján hará lo propio por Santa Bárbara, mientras que en Guadalupe y Calvo, el abanderado será José Nochebuena, todo esto con Alfonso Castro como coordinador distrital en los municipios antes mencionados. Así que Tavo Borunda va en serio en eso de pintar de verde esa región, todo esto con perfiles que son bastante conocidos en sus respectivas localidades.

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Este próximo lunes, los que tendrán una visita de lujo y talla nacional son los panistas de la región centro sur, y es que ese día a las seis de la tarde, la exdiputada y exsenadora Cecilia Romero, encabezará una ponencia respecto a la participación ciudadana en la sede del Comité Directivo Municipal de Camargo, a donde están convocados no nada más los azules camarguenses, también los de municipios aledaños como lo son San Francisco de Conchos, La Cruz, Jiménez, Saucillo, Coronado y López, con la intención de que la experimentada exlegisladora, exfuncionaria federal y exsecretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, imparta esta ponencia como un preparativo para lo que se viene en la próxima campaña electoral.

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Si otra cosa no sucede y hay ajustes de agenda de último momento, hoy la gobernadora Maru Campos estará presente en el evento en la ceremonia de conmemoración del séptimo aniversario de la Guardia Nacional, esto en las instalaciones de esa corporación federal que están ubicadas en el periférico R. Almada, al sur de la ciudad, pues aunque en las últimas semanas la relación entre el Gobierno del Estado y la 4T llegó a un punto de quiebre, la Góber entiende que una cosa es la grilla y el manejo político del régimen, pero otra muy distinta la relación que debe guardar con las corporaciones encargadas de la seguridad, mismas con las que lleva una estrategia de cooperación en el combate a la delincuencia, a pesar de las voces que salen de Palacio Nacional.