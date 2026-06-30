En errática tanda de penales, Marruecos elimina a Países Bajos del Mundial 2026

La Selección de Marruecos se impuso en tanda de panales 3-2 a Países Bajos, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular y alargue, encuentro correspondiente a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, celebrado este lunes en el Estadio BBVA de Monterrey.

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Los Leones del Atlas vinieron de atrás para obligar los tiempos extras y, posteriormente, la tanda de penales, gracias a un tanto in extremis por conducto de Issa Diop al 90+1′; luego de que La Oraje se había puesto adelante en el marcador al minuto 72, gracias al tanto de Cody Gakpo, quien se lo dedicó a su hijo nonato.

Tras no hacerse daño en el alargue se hizo necesaria la definición desde el punto penal, donde los postes fueron los protagonistas al negarle la gloria a Justin Kluivert y Quiten Timber, al tiempo que el disparo de Crysencio Summerville fue atajado por el arquero marroquí Yassine Bounou.

En tanto, la falla de Neil El Aynaoui y Achraf Hakimi dieron mayor emoción hasta que Ismael Saibari cobró el décimo penal y venció al portero holandés Bart Verbruggen, autor de grandes atajadas durante el encuentro, para sellar así la agónica victoria del conjunto africano.

El rival de Marruecos en Octavos de Final será Canadá, verdugo de Sudáfrica, el 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.