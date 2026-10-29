Confirma Blanca Cruz 12 renuncias en el INE tras salida de Taddei

Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), informó este miércoles 28 de octubre que suman 12 renuncias de funcionarios tras la salida de Guadalupe Taddei.

En conferencia de prensa, Cruz García detalló que entre las personas que han renunciado se encuentra el jefe de oficina, Carlos Luna.

¿Qué vamos a hacer?, vamos a darles el cauce, es correcto, que es generar obviamente el trámite de la renuncia y, algo importante que se tiene que hacer, dar vista al órgano interno de control para saber si existe algún procedimiento iniciado por alguna situación irregular”, explicó la funcionaria.

Blanca Cruz agregó que se está haciendo una distinción entre el “personal de confianza, que se debe de revisar, y al personal operativo que tiene muchos años de antigüedad en el Instituto”.

La consejera presidenta informó también que el secretario ejecutivo, Roberto Félix, mantiene su cargo como parte de un acuerdo con el resto de consejeros electorales de hacer una transición en el INE y al mismo tiempo permanecer operativos.

Con información de López-Dóriga Digital