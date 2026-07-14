Osmar Olvera busca superar 500 puntos en una competencia

Para un clavadista que está acostumbrado a estar siempre en el podio a nivel internacional y que en su palmarés cuenta con medallas olímpicas y mundiales, encontrar una nueva motivación una vez concluido el ciclo olímpico, podría parecer difícil.

Osmar Olvera encontró pronto una nueva meta a perseguir luego de ganar una plata y un bronce en los Olímpicos de París 2024: superar la barrera de los 500 puntos en una competencia.

“Estoy muy satisfecho porque en el último año tuve buenas puntuaciones y ya en una ocasión llegué a esos números. Siempre hay algo que se puede mejorar, nunca es suficiente para mí el número de medallas si buscas la perfección, así que, mientras el cuerpo me responda, buscaré la excelencia”, comentó el mexicano.

Inglaterra y Rusia acortan distancias

Hasta hace poco, la cifra era exclusiva de los seleccionados asiáticos que monopolizaban el escalón más alto del podio. Sin embargo, clavadistas como el mexicano y algunos otros deportistas de Inglaterra y Rusia han conseguido recortar distancias.

“El objetivo de entrenar varias horas todos los días es hacerlo cada vez mejor. Puede ser que tus clavados sean buenos pero siempre puedes buscar grados de dificultad más altos. En mi carrera algunas ejecuciones me han salido bien pero otras las he fallado”, dijo el atleta de 22 años.

Olvera afrontará del 16 al 19 de julio la Copa México de Clavados, que se llevará a cabo en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco. Competirá en la prueba individual y en trampolín sincronizado de tres metros junto a Juan Manuel Celaya.

“Participar en casa antes de iniciar el ciclo es la mejor motivación que puedo tener. Ganar una medalla en Guadalajara ante el público mexicano hará que los participantes se den cuenta de que México es y seguirá siendo una potencia. Nuestra selección es muy fuerte y estoy seguro que lo haremos muy bien”, comentó.

La Copa avalada por World Aquatics, otorgará puntos para el ranking mundial.

Después de competir en la capital tapatía, el capitalino se enfocará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una competencia en el papel sencilla, pero en la que nunca ha participado y desea subir al podio.

“Me ilusiona mucho estar en República Dominicana. Significa mucho para mí y estoy muy motivado. Es la presea que me falta dentro del ciclo y nuestro objetivo es conquistar el oro para representar a México de la mejor manera.”

Nadie conoce mejor a Osmar que Majin, su entrenadora desde hace ocho años. La instructora de origen chino, asegura que su discípulo tiene las cualidades para alcanzar e incluso superar los 500 puntos si se mantiene enfocado y disciplinado.

“Aunque ha ganado mucho a nivel internacional, siempre tiene esas ganas de superarse, de rebasar sus propios límites. Siempre le he dicho que la clave para el éxito son los clavados de gran calidad, realizarlos lo más perfecto posible. Espero que en sus próximas competencias adquiera mayor confianza y experiencia que lo lleven a alcanzar sus metas.”