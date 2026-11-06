Olvida diputada de Morena detalles de su propia iniciativa y pide a reporteros no quitarle tiempo por su cumpleaños

La diputada de Morena, Silvia Isabel Chávez Garay, evitó profundizar en una iniciativa de su autoría relacionada con las sanciones para quienes atropellen animales y omitan reportar el incidente, luego de reconocer que no recordaba con precisión los detalles de la propuesta.

Al ser abordada por representantes de los medios de comunicación, la legisladora fue cuestionada sobre los alcances de la iniciativa y las medidas que contempla para quienes incurran en este tipo de conductas. Sin embargo, no logró precisar el contenido de su propio planteamiento legislativo.

Ante la insistencia de los reporteros por obtener respuestas, Chávez Garay respondió: “Es mi cumpleaños y ya me están quitando bastante tiempo”, expresión con la que dejó sin aclarar las dudas sobre la propuesta.

El intercambio generó polémica, particularmente porque se trataba de una iniciativa presentada por la propia legisladora, relacionada con la protección animal y la responsabilidad de quienes, tras atropellar a un animal, no notifican lo ocurrido.

Información tomada de Agencias