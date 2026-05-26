Ofrece Bowí transporte gratis a la Santa Rita 2026 con la “Ruta Feria”

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), invita a las y los usuarios a aprovechar el servicio especial gratuito “Ruta Feria” de Bowí durante la Feria de Santa Rita 2026.

Este servicio es una alternativa práctica y cómoda para trasladarse a las instalaciones de la feria, ya que permite llegar de manera más fácil y rápida, sin necesidad de manejar, buscar estacionamiento y completamente gratis.

La “Ruta Feria” estará disponible hasta el 31 de mayo y operará desde la Terminal Sur hacia las instalaciones de la feria en un horario de 5:00 de la tarde a 11:20 de la noche, sin costo para las y los usuarios. Mientras que la última salida de la estación Feria con dirección a Terminal Sur será a las 11:50 de la noche.

Asimismo, únicamente a partir de las 10:30 de la noche se habilitará servicio gratuito desde Terminal Sur hacia Terminal Norte.

Con estas acciones, Bowí reafirma su compromiso de brindar opciones de movilidad eficientes y accesibles para que las familias chihuahuenses disfruten de uno de los eventos más representativos de la ciudad de manera segura y cómoda.

Para más información, las y los usuarios pueden comunicarse via WhatsApp BowíChat al número (614) 512 9386.