Oficial: la F1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por guerra en Irán

Shanghái. Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Bahréin y Arabia Saudita fueron cancelados debido a la guerra que afecta a Medio Oriente, anunció este domingo (tiempo local) la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

“Hoy se ha confirmado que, tras una minuciosa evaluación y debido a la situación actual en la región de Medio Oriente, los Grandes Premios de Baréin y de Arabia Saudita no se disputarán en abril”, informó la FIA en un comunicado.

Los entrenamientos, clasificaciones y carreras de Fórmula 1 en estos dos países árabes del Golfo, que desde finales de febrero han sido blanco habitual de ataques de Irán, debían celebrarse del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, y no serán sustituidos por otros Grandes Premios.