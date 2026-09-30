Obtienen sentencia de 4 años de prisión a responsable de robo de vehículo

• En noviembre de 2025 sustrajo un automóvil de la marca Mazda de un taller

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro años y ocho meses de prisión, dictada en contra del imputado Rey Oswaldo N. B., por el delito de robo agravado de vehículo.

Ante el caudal probatorio expuesto por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículo, el imputado solicitó la terminación anticipada de su proceso, al admitir su responsabilidad en la causa penal 4965/2025.

La investigación ministerial demostró, que, el 22 de noviembre de 2025, Rey Oswaldo N. B. sustrajo un vehículo tipo sedán, de la marca Mazda, línea CX5, modelo 2019, del taller denominado “Meny Terreros”, ubicado en la Calle 25 ½, de la colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua.

Cuatro días después fue detenido en posesión del citado automóvil, en el cruce de las calles Flores Magón y Arturo Gámiz, de la colonia Villa.

El pasado lunes 28 de septiembre, en el procedimiento abreviado, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal dictó la sentencia que purgará Rey Oswaldo N. B., en el Centro de Reinserción Social número 1, en Aquiles Serdán.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de sus agentes, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.