“Detrás de cada entrega hay una historia que nos importa”: Karina Olivas

“Detrás de cada entrega, detrás de cada proyecto y espacio, hay una historia que nos importa”. Con esta reflexión, Karina Olivas Maldonado resumió cinco años de trabajo al frente del DIF Municipal de Chihuahua, durante su quinto y último informe, celebrado en el Centro de Convenciones.

La presidenta del organismo señaló que uno de los principales propósitos de su gestión fue colocar a las familias en el centro de las decisiones y entender que la atención social no se limita a entregar apoyos, sino que implica conocer las circunstancias que existen detrás de cada necesidad.

Olivas explicó que esta visión significó acompañar a personas adultas mayores para que no tuvieran que enfrentar solas alguna situación de necesidad, pero también generar espacios que permitieran a las madres salir a trabajar con la tranquilidad de saber que sus hijos permanecían seguros.

“Significó entrar a las colonias, escuchar a las familias y construir desde ahí donde estaban las necesidades”, expresó durante su mensaje.

La cercanía con las comunidades, dijo, permitió conocer historias distintas y responder desde las propias colonias a las necesidades detectadas. Para la presidenta del DIF, cada apoyo representa mucho más que una cifra dentro de un informe, pues puede significar un alivio para una familia que atraviesa por una dificultad.

Uno de los puntos más sensibles de su mensaje estuvo relacionado con la niñez. Olivas destacó la importancia de generar condiciones para que niñas y niños sean escuchados y protegidos, especialmente cuando tienen el valor de hablar sobre situaciones que les afectan.

“Significó creerle a una niña cuando tuvo el valor de hablar”, afirmó.

Al hacer un balance de su periodo, Olivas sostuvo que el DIF buscó mantenerse cerca de las personas, escuchar sus necesidades y acompañarlas en los momentos en que requerían apoyo.

“Eso ha sido el DIF durante estos cinco años: estar cerca, escuchar, resolver, acompañar y nunca dejar de preguntarnos: ¿qué más podemos hacer por las familias de Chihuahua?”, expresó.

Con esta reflexión, Karina Olivas cerró su último informe como presidenta del DIF Municipal, dejando como mensaje central que detrás de cada programa, cada apoyo y cada espacio creado existe una historia humana que merece ser atendida.