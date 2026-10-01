Argentina inicia la era sin Messi con goleada 4-0 sobre Bolivia

Sin su estrella Lionel Messi, la selección de Argentina goleó 4-0 a Bolivia en su primer partido amistoso disputado después del Mundial 2026, donde quedó subcampeona tras caer (1-0) ante España en la final.

En el duelo efectuado en el estadio Mario Kempes, en Córdoba, Lautaro Martínez (al minuto 19), Nicolás Paz (29), Cristian Romero (53) y José “Flaco” López (86) marcaron los goles de la Albiceleste, que no contó, ni siquiera en el banquillo de suplentes, con el astro rosarino luego de que anunció su retiro de la selección a finales de agosto, tras la muerte de su padre, Jorge Messi.

No obstante, la “Pulga” sí participará con Argentina en la presente fecha FIFA, pues tendrá su despedida el 6 de octubre en un amistoso frente a Benín, donde pondrá fin a su carrera internacional de 21 años.

Este encuentro significó el inicio de una nueva era de la selección de Argentina, que comenzó a perfilar el recambio generacional con la mira puesta en el Mundial de 2030.

Mientras negocia la renovación de su contrato por otros cuatro años, el técnico Lionel Scaloni incluyó para este compromiso a cinco sobrevivientes de la final contra España, y apostó por la convivencia de los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes hasta ahora pugnaban por el puesto.

En el estadio Kempes, con su aforo reducido a la mitad por disposición de la FIFA, que sancionó los cánticos racistas de los hinchas albicelestes durante el reciente Mundial, Martínez abrió el marcador al minuto 19 con un derechazo rasante desde el borde del área tras una jugada iniciada por Exequiel Palacios con un pase filtrado que Alexis Mac Allister dejó pasar para la definición del artillero del Inter de Milán.

Con varios jugadores suspendidos (Enzo Fernández, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada), el amistoso también le sirvió a Scaloni para probar jugadores, como Agustín Giay, Román Vega, Palacios, Gianluca Prestianni y Nicolás Paz, quien definió por arriba del arquero Guillermo Viscarra al minuto 29 para el 2-0.

Por decisión de Scaloni, ningún jugador vistió la emblemática casaca número 10 con la que Messi levantó la Copa del Mundo en 2022 y disputó la mayoría de sus 207 partidos con Argentina. La medida se mantendrá hasta el retiro formal del astro de 39 años el próximo martes.

En tanto, Romero se estrenó como capitán en reemplazo de Messi y anotó el tercero al 53 de cabeza en un tiro de esquina lanzado con precisión por Paz.

Mientras Bolivia, que en las próximas eliminatorias mundialistas sudamericanas buscará la clasificación que se le ha negado desde hace 32 años, no ofreció resistencia ante el poderío ofensivo de los locales y apenas registró dos remates desviados al arco.

José Manuel López cerró la goleada de Argentina en el epílogo con la punta de su botín zurdo.

Antes del encuentro frente a Benín, la Albiceleste recibirá el 3 de octubre a Burkina Faso en el estadio Monumental en Buenos Aires.