AMLO arremete contra redes sociales; afirma que “ahora están controladas”

Ciudad de México.- El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente este miércoles desde Palenque, Chiapas, para presentar su nuevo libro, Pueblo, y durante su mensaje cuestionó el papel que actualmente desempeñan las redes sociales.

López Obrador recordó que, cuando surgieron plataformas como Twitter y Facebook, las consideraba una herramienta para romper el “cerco informativo” que, según su propia interpretación, enfrentaba su movimiento en los medios tradicionales.

Sin embargo, afirmó que esa situación cambió con el paso de los años y sostuvo que las plataformas digitales dejaron de ser completamente libres. “¿Cuánto tiempo duraron libres las redes sociales? 10 años y ahora ya están todas tomadas”, expresó.

El exmandatario también señaló que, a su juicio, los hombres más ricos del mundo son propietarios o tienen influencia sobre medios de comunicación y plataformas digitales, por lo que advirtió sobre la posibilidad de que estos espacios sean utilizados para influir en la opinión pública y en decisiones políticas.

Durante su intervención, López Obrador llamó a los ciudadanos a tener cuidado con la influencia que pueden ejercer las redes sociales, particularmente en asuntos electorales. Sus declaraciones retoman una postura que ya había expresado en agosto de 2024, cuando afirmó que las redes estaban siendo “tomadas” y señaló el uso de bots, publicidad y campañas digitales como mecanismos para influir en la conversación pública.

La reaparición del expresidente ocurrió a dos años de haber concluido su mandato y estuvo centrada principalmente en la presentación de Pueblo, obra que, de acuerdo con López Obrador, aborda la historia política de México y complementa su libro anterior, Grandeza.

Con su mensaje desde Palenque, el exmandatario volvió a colocar en el debate público el papel de las plataformas digitales, la concentración de medios y la influencia que pueden tener las redes sociales en la información que recibe la población.