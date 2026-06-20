Obtiene Fiscalía vinculación a proceso por incumplimiento de la obligación alimentaria

Durante 3 años dejó de pagar lo correspondiente a la mantención de sus dos hijos varones

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Juan Carlos C. N., por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, en perjuicio de sus dos hijos varones.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, y contra la Familia, pudo acreditar la probable responsabilidad de este sujeto.

A través de la investigación ministerial se señaló que Juan Carlos C. N. dejó de pagar la pensión para el alimento de sus hijos, por un periodo de tres años, comprendido desde noviembre de 2023 hasta el 11 de marzo de 2026.

El 12 de junio de 2026, fue citado a audiencia frente al Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 799/26, por esta representación social, que le hizo de su conocimiento el delito que se le imputaba.

Posteriormente, este pasado miércoles 17, se resolvió su situación jurídica con el auto de vinculación a proceso, y un acuerdo para la suspensión condicional a prueba, en donde entregó la cantidad de 35 mil pesos, mientras que se comprometió a pagar 3 mil pesos mensuales hasta cumplir con un total de 138 mil.

Con ello, se da cumplimiento al derecho a la manutención digna para los hijos e hijas de las familias chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).