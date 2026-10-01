Obtiene FEM vinculación a proceso por homicidio agravado y calificado ocurrido en Parral en el año 2017

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Sur, obtuvo la vinculación a proceso de Gustavo Alonso C. C., al acreditarse su probable responsabilidad en el delito de homicidio agravado y calificado, cometido a una adolescente en el año 2017.

Durante la continuación de audiencia inicial, un agente del Ministerio Público expuso datos de prueba que fueron considerados por la Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo, para resolver la situación jurídica del imputado.

La imputación fortalecida con argumentos incriminatorios, pruebas periciales y testimoniales establecen que Gustavo Alonso C. C., privó de la vida de la adolescente de iniciales S.I.L.T de 14 años de edad, localizada sin vida el 28 de febrero del 2017, en una brecha de terracería de Santa Rosa, en la ciudad de Parral.

La juez conocedora de la causa penal, resolvió que el imputado enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe hacer mención que el imputado actualmente se encuentra acusado en otra causa penal por el feminicidio de la maestra Lucero Z.U. en el 2025, caso que se encuentra próximo a la etapa de juicio oral.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)