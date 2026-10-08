A punta de pistola, despojan a hombre de Mazda que ofrecía en Marketplace

Un hombre fue despojado con violencia de una camioneta Mazda CX-5 de reciente modelo, luego de que presuntamente fuera amenazado con un arma de fuego por una persona que se hizo pasar por comprador.

El robo ocurrió esta tarde en un domicilio ubicado sobre la calle Bismark, en el cruce con Virginia Churruca, del fraccionamiento Miramar, hasta donde el propietario había citado a los interesados en adquirir el vehículo, mismo que tenía anunciado a través de Marketplace de Facebook.

De acuerdo con el reporte, mientras se realizaba el supuesto trato, el presunto comprador sacó un arma de fuego y amenazó al propietario, exigiéndole que le entregara las llaves del automotor.

Tras apoderarse de la Mazda CX-5, el sujeto abordó la unidad y huyó con rumbo desconocido. Al número de emergencias se reportó el robo con violencia, lo que generó la movilización de agentes de la Policía Ministerial, quienes acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y recabar información que permita ubicar el vehículo y al responsable.