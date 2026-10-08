Los jóvenes de Juárez tienen el poder de cambiar su ciudad: Marco Bonilla

Jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) participaron en un encuentro estudiantil en el que expusieron los principales retos y oportunidades de Ciudad Juárez, así como propuestas para construir una ciudad con mejores condiciones de vida.

En su intervención, Marco Bonilla reconoció los desafíos que enfrenta la frontera en materia de seguridad, infraestructura, limpieza y espacios públicos, y señaló que no es justo que las condiciones de vida de las personas dependan de la colonia en la que nacieron. Destacó que Ciudad Juárez aporta el 48.7 por ciento de la economía estatal, por lo que merece atención e inversión acordes con su importancia.

Asimismo, llamó a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, al señalar que amar a Juárez significa cuidarla, exigir mejores servicios y trabajar por una ciudad más digna para todas y todos. El también exhortó a los estudiantes a superar el desencanto hacia la política mediante la participación ciudadana, pues la democracia no se limita a votar en las elecciones.

Durante el encuentro, los alumnos plantearon la necesidad de ampliar las oportunidades laborales para quienes egresan de las universidades, facilitar el acceso a viviendas con precios y rentas asequibles, mejorar el transporte público y recuperar espacios recreativos. También destacaron la importancia de impulsar las actividades culturales y artísticas, incrementar las áreas verdes, atender la calidad del aire ante los efectos de la actividad industrial y combatir la corrupción. Coincidieron en que Juárez tiene un enorme potencial económico y social, pero requiere mayor atención para que su desarrollo se refleje en mejores condiciones de vida para sus habitantes.

Por su parte, Enrique de la Madrid, quien fue el ponente principal, invitó a los jóvenes a prepararse para los cambios tecnológicos y económicos, particularmente ante el avance de la inteligencia artificial, y a desarrollar las habilidades que demandará el mercado laboral. Respecto a las preocupaciones expresadas sobre vivienda, empleo y desigualdad, señaló que es necesario aumentar la oferta de vivienda, mejorar los ingresos y construir políticas públicas que respondan a las necesidades actuales. Asimismo, los llamó a mantenerse informados, actualizar sus conocimientos e involucrarse en las decisiones que definirán el futuro de su ciudad y del país.

Finalmente, Marco Bonilla subrayó que las decisiones sobre el rumbo de Ciudad Juárez también están en manos de sus jóvenes, por lo que los animó a participar, cuestionar, proponer y exigir resultados a sus autoridades. Reiteró que la construcción de una ciudad más segura, limpia, incluyente y con oportunidades para todas las personas requiere ciudadanos comprometidos y gobiernos cercanos.