Se reúne Fermín Ordóñez con dirigente nacional de Movimiento Territorial del PRI

Fermín Ordóñez, dirigente estatal de Movimiento Territorial, se reunió con la dirigente nacional de ese organismo del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra Andrade.

En dicha reunión de trabajo Ramones estuvo presente el secretario de Organización de MT, Felipe Álvarez.

El encuentro se llevó a cabo en la capital del país, en donde Ordóñez Arana revisó junto a los líderes nacionales, las estrategias de MT en el estado de Chihuahua, luego del arranque del proceso electoral local.

Movimiento Territorial es una organización adherente del PRI, la cual busca atender las demandas populares en zonas urbanas y rurales en crecimiento, tales como falta de servicios públicos, tenencia de la tierra, empleo e infraestructura, así como fortalecer el tejido social.