Obtiene FDZC vinculación a proceso de imputado por homicidio cometido en la colonia Chula Vista

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), obtuvo la vinculación a proceso del imputado Juan de Dios C. M., por delito de homicidio calificado, cometido a un masculino el 7 de julio del año en curso, en el cruce de las calles Topacio y Novena de la colonia Chula Vista, en la ciudad de Chihuahua.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, logró acreditar con datos de prueba, la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 2063/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, Juan de Dios C. M., participó como conductor del vehículo tripulado por el sujeto que le disparó con un arma de fuego a la víctima, en el citado lugar.

La indagatoria permitió individualizar su participación y solicitar la orden de aprehensión con la que fue detenido el pasado miércoles 15 de julio, y al día siguiente se llevó a cabo la audiencia inicial donde se le formuló imputación, recibiendo la medida cautelar de prisión preventiva.

En la continuación de la audiencia inicial, desarrollada ayer lunes 20, se resolvió la situación jurídica del imputado y se concedieron tres meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe señalar que existe una orden de aprehensión vigente, en contra del diverso coimputado por los citados hechos.

Gracias al trabajo de esta representación social, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).