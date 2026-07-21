Instruye rector de la UNAM crear comisión que revise procedimiento de examen de admisión luego de polémica

Ciudad de México. Tras la polémica que generaron los puntajes atípicos en el examen de admisión a licenciatura, el rector Leonardo Lomelí instruyó integrar una comisión técnica integrada por expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisarán el procedimiento del examen y los resultados del concurso de selección.

Derivado de que académicos, aspirantes y padres de familia han señalado un incremento en los puntajes mínimos que implican haber obtenido un examen casi perfecto, el rector Lomelí determinó que se elabore un informe detallado que debe atender todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes.

A través de un comunicado, dijo que esto debe efectuarse “con rigor académico y criterios técnicos” para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección.

Asimismo, la universidad nacional informó que a partir de la publicación de los resultados se atiende a las personas aspirantes no seleccionadas que solicitan la revisión de su examen, así como a aquellas que tuvieron cancelada su participación.

De estas últimas, quienes pidieron cita ya tienen fecha y hora para conocer personalmente las evidencias que sustentaron la determinación.

“La UNAM dará a conocer los resultados a la brevedad y refrenda su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión”, aseguró.