Suman 11 noches consecutivas de bombardeos de Estados Unidos a objetivos de Irán

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este martes que sus fuerzas comenzaron una nueva ronda de ataques contra objetivos militares en Irán, con lo que suman once noches consecutivas de bombardeos, en el marco de la escalada del conflicto entre Washington y Teherán.

En un comunicado difundido en la red social X, el Centcom señaló que las operaciones iniciaron a las 19:00 horas del este de Estados Unidos y que tienen como propósito “seguir debilitando la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”.

Se han reportado explosiones cerca de Mahshahr, Tabriz y de actividad de defensa aérea en el noreste de Teherán, de acuerdo con Al Jazeera, que retoma medios iraníes.