Manchester City es declarado culpable de irregularidades financieras; enfrentaría expulsión de la Premier League

El Manchester City ha sido declarado culpable de casi todos los 115 cargos sin precedentes de irregularidades financieras a los que se enfrentaba, según confirmó la Premier League el martes, en uno de los mayores escándalos de la historia del futbol inglés.

El City, el equipo más exitoso de Inglaterra en los últimos 15 años y actual líder de la Premier League, se enfrenta ahora a severas sanciones que podrían incluir una enorme deducción de puntos o incluso la expulsión de la liga de futbol más popular del mundo, lo que causaría un gran daño a la reputación de sus propietarios de Abu Dabi.

El contundente veredicto de una comisión independiente, del que informaron varios medios de comunicación británicos el viernes, “detalla cómo el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década”, declaró el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, en un caso que la competición inició hace más de tres años y que surgió por primera vez en 2018 a partir de correos electrónicos y documentos filtrados del club.

El City declaró estar “decepcionado y sorprendido” por el veredicto de la comisión, afirmó ser “inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League” y aseguró que seguirá “implacablemente” buscando vías de apelación.

El City fue acusado de una serie de infracciones financieras entre 2009 y 2018, un período en el que el club del noroeste, durante mucho tiempo a la sombra de su gran rival, el Manchester United, se estaba transformando en una superpotencia mundial que batía récords y que había ganado múltiples títulos de la Premier League y la Liga de Campeones.

Las infracciones incluyeron no proporcionar información financiera precisa y presentar cifras infladas para acuerdos de patrocinio fuera de Abu Dabi, ocultar pagos que complementaban los salarios de entrenadores y jugadores, e incumplir las normas financieras establecidas por la Premier League y la UEFA, el organismo rector del futbol europeo, cuyo objetivo es mantener la estabilidad financiera de los clubes evitando que gasten más de lo que pueden permitirse.

Además de eso, la ciudad enfrentó muchos otros cargos por no cooperar con la investigación entre 2018 y 2023.

“Una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpable de todos los cargos relacionados con infracciones graves de las normas financieras de la Premier League durante un período de nueve temporadas”, dijo la liga, “y de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación con la investigación de la liga”.

En cuanto a los acuerdos de patrocinio, la liga declaró: “el Manchester City organizó contratos ficticios (que tergiversaban el verdadero acuerdo entre las partes) con varios de sus socios comerciales, además de recurrir a acuerdos ficticios con otros, para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes.

“El club”, añadió la liga, “presentó cuentas falsas y ocultó la verdadera situación de sus finanzas a sus auditores y a los organismos reguladores del futbol”.

Según la liga, el objetivo de las “maniobras” del City era “inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras (mil 190 millones de dólares) durante el período afectado, para aparentar que cumplían las normas financieras”.

Este hallazgo sugiere que el ascenso del City a la cima del futbol inglés, impulsado por las inversiones de Abu Dhabi y materializado en sus costosas plantillas repletas de estrellas, se logró al menos en parte eludiendo las regulaciones financieras de la liga.

La Premier League ha comunicado que las sanciones se decidirán en una audiencia aparte que celebrará la comisión independiente.

La liga ha comunicado que cualquier apelación por parte del City deberá presentarse antes del viernes.

El veredicto del martes promete sembrar el caos en el futbol inglés en general, desencadenando una avalancha de demandas por parte de clubes rivales que reclaman indemnizaciones por los perjuicios sufridos a causa de las acciones del City.

También surge la incógnita de si las principales estrellas del City, como Erling Haaland y Rayan Cherki, permanecerán en el club y qué le depara el futuro al jeque, Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Es el viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y miembro de la familia real de Abu Dabi, quien compró el City en 2008 y posteriormente se convirtió en propietario de un grupo de equipos internacionales —bajo el nombre de City Football Group—, entre los que se incluyen el New York City FC y el Melbourne City.

La ciudad siempre ha proclamado su inocencia en el caso, afirmando en 2023, cuando se presentaron los cargos, que existía un “conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldaban su postura”.

Incluso durante el fin de semana, el presidente del City, Khaldoon Al Mubarak, afirmó que seguía existiendo “confianza e intención de demostrar la inocencia del club”.

La apelación podría acabar en el Tribunal Superior de Londres si el City considera que el proceso en este caso fue injusto y/o imparcial.